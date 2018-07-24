140 мероприятий, 37 регионов: в России прошел День социального бизнеса

Мероприятия в честь Международного дня социального бизнеса активно проходят по всей России . В настоящее время уже прошло 140 мероприятий в 37 регионах страны.

Концепцией МДСБ-2018, как и в предыдущие годы, предусмотрено проведение мероприятий, посвященных обсуждению проблематики развития социального бизнеса в России, инициатив регионов, предпринимательского сообщества и крупного бизнеса.

Россия присоединилась к празднованию МДСБ в 2013 году, за пять лет было проведено 373 мероприятия в 53 регионах России. В этом году праздник проходит с конца мая и продолжится до конца июля. Я хочу поздравить всех участников, которые непосредственно работают в социальном бизнесе, это люди неравнодушные, активные, которые меняют мир в лучшую сторону. МДСБ является инструментом привлечения еще большего количества людей, которые вовлекаются в социальный бизнес, создают новые рабочие места. Таких людей становится все больше и больше, и я надеюсь, мы и в дальнейшем будем проводить такие мероприятия, продолжим рассказывать о практиках социального предпринимательства.

По словам вице-президента

ТПП Р Ф Елены

Дыбовой, «социальное предпринимательство — это то направление, которое в последние годы активно развивается».

«Еще не так давно казалось, что может быть только благотворительность, а серьезно говорить о социальном предпринимательстве начали 5−6 лет назад. Есть много факторов, которые как раз подчеркивают, что это важно, серьезно, надолго, это всем нам с вами очень нужно», — подчеркнула она Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы развития социального предпринимательства в регионах России, будущее стратегическое направление развития социального бизнеса, а также меры финансовой и нефинансовой поддержки. На мероприятии в ТПП РФ присутствовали главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН , эксперт Фонда «Наше будущее» Владимир Якимец , руководитель департамента содействия инвестициям и инновациям ( г. Орел ) Наталия Любимова и главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова. Опытом поддержки и развития социального предпринимательства в Ханты-Мансийском федеральном округе — Югре поделилась заместитель директора департамента экономического развития ХМАО — Югры Лариса Шанаурина.

Также в столице прошел форум «Я меняю мир», на площадке которого собралось более 150 участников из разных регионов России. Девять социальных предпринимателей из разных городов России поделились вдохновляющими историями о проектах, которые не только приносят доход, но и делают жизнь людей лучше. Например, Наталья Никитина рассказала о том, как возродила старинный рецепт коломенской пастилы и создала одноименный бренд, преобразивший Коломну из провинциального города в крупный туристический центр, а Антон Кучумов поведал, как три обычных студента создали новую уличную культуру, возродили интерес к бесплатным тренировкам и благодаря проекту «WorkOut — фитнес городских улиц» привлекли под свои знамена сотни тысяч последователей по всему миру.

Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше будущее»

В социальном бизнесе очень важно живое общение с опытными предпринимателями, которые могут поделиться своими историями успеха и рассказать, как грамотно построить деятельность компании, чтобы она приносила пользу людям. Надеюсь, что истории наших предпринимателей вдохновят посетителей форума на развитие своего бизнеса и они не только запасутся полезными контактами, но и получат заряд вдохновения.