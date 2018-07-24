140 мероприятий, 37 регионов: в России прошел День социального бизнеса 

Мероприятия в честь Международного дня социального бизнеса активно проходят по всей России. В настоящее время уже прошло 140 мероприятий в 37 регионах страны.
Концепцией МДСБ-2018, как и в предыдущие годы, предусмотрено проведение мероприятий, посвященных обсуждению проблематики развития социального бизнеса в России, инициатив регионов, предпринимательского сообщества и крупного бизнеса.
Наталия Зверева, директор Фонда «Наше будущее»
Россия присоединилась к празднованию МДСБ в 2013 году, за пять лет было проведено 373 мероприятия в 53 регионах России. В этом году праздник проходит с конца мая и продолжится до конца июля. Я хочу поздравить всех участников, которые непосредственно работают в социальном бизнесе, это люди неравнодушные, активные, которые меняют мир в лучшую сторону. МДСБ является инструментом привлечения еще большего количества людей, которые вовлекаются в социальный бизнес, создают новые рабочие места. Таких людей становится все больше и больше, и я надеюсь, мы и в дальнейшем будем проводить такие мероприятия, продолжим рассказывать о практиках социального предпринимательства.
По словам вице-президента
ТПП Р Ф Елены
Дыбовой, «социальное предпринимательство — это то направление, которое в последние годы активно развивается».
«Еще не так давно казалось, что может быть только благотворительность, а серьезно говорить о социальном предпринимательстве начали 5−6 лет назад. Есть много факторов, которые как раз подчеркивают, что это важно, серьезно, надолго, это всем нам с вами очень нужно», — подчеркнула она Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы развития социального предпринимательства в регионах России, будущее стратегическое направление развития социального бизнеса, а также меры финансовой и нефинансовой поддержки. На мероприятии в ТПП РФ присутствовали главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, эксперт Фонда «Наше будущее» Владимир Якимец, руководитель департамента содействия инвестициям и инновациям (г. Орел) Наталия Любимова и главный редактор журнала «Домашний очаг» Наталья Родикова. Опытом поддержки и развития социального предпринимательства в Ханты-Мансийском федеральном округе — Югре поделилась заместитель директора департамента экономического развития ХМАО — Югры Лариса Шанаурина.
Также в столице прошел форум «Я меняю мир», на площадке которого собралось более 150 участников из разных регионов России. Девять социальных предпринимателей из разных городов России поделились вдохновляющими историями о проектах, которые не только приносят доход, но и делают жизнь людей лучше. Например, Наталья Никитина рассказала о том, как возродила старинный рецепт коломенской пастилы и создала одноименный бренд, преобразивший Коломну из провинциального города в крупный туристический центр, а Антон Кучумов поведал, как три обычных студента создали новую уличную культуру, возродили интерес к бесплатным тренировкам и благодаря проекту «WorkOut — фитнес городских улиц» привлекли под свои знамена сотни тысяч последователей по всему миру.
Юлия Жигулина, исполнительный директор Фонда «Наше будущее»
В социальном бизнесе очень важно живое общение с опытными предпринимателями, которые могут поделиться своими историями успеха и рассказать, как грамотно построить деятельность компании, чтобы она приносила пользу людям. Надеюсь, что истории наших предпринимателей вдохновят посетителей форума на развитие своего бизнеса и они не только запасутся полезными контактами, но и получат заряд вдохновения.
Кроме того, на форуме подвели итоги акции #ЯМЕНЯЮМИР, которая проводилась в социальных сетях Facebook и Instagram. От участников требовалось опубликовать фотографию с хэштегом #яменяюмир, где изображен участник, его добрые дела или то, что мотивирует его меняться к лучшему. Победителями стали 10 человек из Алтайского края, Республики Хакасия, Хабаровского края, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Московской, Вологодской и Челябинской областей. В подарок от Фонда «Наше будущее» они получат ценные подарки: оригинальные пончо «Уютень» от проекта социального предпринимательства «Шапка рулит!», брендированные футболки и портативные зарядные устройства.