Госдума приняла в I чтении законопроект о централизации закупки лекарств от редких заболеваний

Госдума приняла в I чтении законопроект о централизованной закупке лекарств от пяти редких заболеваний, передает корреспондент RNS. «За» проголосовали 395 депутатов, «против» не проголосовал никто, воздержался 1 парламентарий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, закупку лекарств будет осуществлять Минздрав , исходя из утверждаемых ежегодно федеральным бюджетом на соответствующий календарный год бюджетных ассигнований.

Отмечается, что в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо предусмотреть дополнительно финансовые средства на централизованную закупку лекарственных препаратов для обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями 10 млрд рублей ежегодно.