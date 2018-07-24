Госдума приняла в I чтении законопроект о централизации закупки лекарств от редких заболеваний 

Госдума приняла в I чтении законопроект о централизованной закупке лекарств от пяти редких заболеваний, передает корреспондент RNS. «За» проголосовали 395 депутатов, «против» не проголосовал никто, воздержался 1 парламентарий.
Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, закупку лекарств будет осуществлять Минздрав, исходя из утверждаемых ежегодно федеральным бюджетом на соответствующий календарный год бюджетных ассигнований.
Отмечается, что в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов необходимо предусмотреть дополнительно финансовые средства на централизованную закупку лекарственных препаратов для обеспечения лиц, страдающих редкими заболеваниями 10 млрд рублей ежегодно.
Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала от первого вице-премьера правительства и министра финансов Антона Силуанова централизовать закупки лекарств от редких заболеваний.
Позже Матвиенко сообщила, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву и Минфину рассмотреть вопрос о финансировании закупок лекарств для больных орфанными заболеваниями из федерального бюджета.