Эксперт: Отказ от спецтюрем для правоохранителей противоречит Конституции

«При всем уважении к Соловьеву, он предложил не самую удачную мысль. Ее реализация грубо нарушит права человека. Система раздельных тюрем сложилась не просто так. Согласно уголовным традициям, бывшие сотрудники правоохранительных органов в тюрьмах являются «автоматом», людьми без каких бы то ни было прав, с которыми надо бороться. Тем самым люди будут обречены на длящиеся годами унижения. Их будут сходу избивать, насиловать. Будет входить в камеру, а к нему уже будут приставать, причем по полной программе», — рассказал полковник внутренней службы в отставке Владимир Макиенко.

Эксперт обратил внимание, что случаи насилия есть даже в отношении тех, кто в молодости проходил службу во внутренних войсках МВД и забыл сказать об этом, когда его задержали. «Таких людей заключенные чуют на раз, человека вскрывают сразу. После начинаются избивания, издевательства — вплоть до изнасилования», — подчеркнул собеседник.

Макиенко критично отнесся и к тезису Соловьева о том, что проблемы бывших полицейских с отбыванием заключения в обычной тюрьме можно быстро решить через начальство колонии, через усиление контроля. «Это логично, но при нынешней постановке вопроса, при нынешней нехватке кадров, когда в общей камере сидит человек 20-30 и надзор за поведением осуществляет один сотрудник на два поста, — нереально. Тот же начальник, с которого и свое руководство, и прокуратура будут требовать обеспечение безопасности лиц, которые содержаться в его учреждении, они будут вынуждены концентрировать таких заключенных в отдельных камерах», — объяснил эксперт.

«Уже не говорю про отряд в колонии, где от 120 до 150 человек. И присмотр за ними осуществляет один начальник отряда и видеонаблюдение. Так что они варятся в своем соку и то, что Соловьев предлагает, очень трудно реализовать. Если увеличат в несколько раз штатную численность или создадут какие-то камеры, где будут сидеть по два человека, может и возможно, но это будет стоить очень больших денег», — подчеркнул Макиенко.

По его словам, нельзя в этом вопросе ориентироваться и на Америку. «В США отдельно не сидят, но там для них это ад. Это служит общей превенцией для совершения преступлений сотрудниками правоохранительных органов, но ни о каких правах человека говорить не приходится. Тем более что Соединенные Штаты многие европейские конвенции даже не подписали. У них многие вещи, за которые нас Совет Европы , Европейский комитет по предупреждению пыток критикует, — это норма жизни и они не заикаются о том, чтобы это устранять», — рассказал Макиенко.

Россия не только подписалась под европейскими конвенциями, но и в своей конституции закрепила положения о правах человека, так что реализовывать идею Соловьева будет грубым нарушением этих основополагающих документов, уверен эксперт.