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Росавтодор: ремонт подъезда к аэропорту Талаги начнется в 2019-м
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Росавтодор: ремонт подъезда к аэропорту Талаги начнется в 2019-м 

29.ru 54 минуты назад
Фото: 29.ru
Капитальный ремонт подъезда к международному аэропорту «Архангельск» могут начаться уже в конце 2019-го. Об этом журналистам рассказал сегодня начальник ФКУ Упрдор «Холмогоры» Константин Чупров.
— В этом месяце состоятся торги по проектированию дороги подъезд к аэропорту Талаги от М8 с выведением до четырех полос. Будут проводиться геологические изыскания, там сложные условия, болота. Какие технические решения мы примем, пока сложно сказать., — пояснил Константин Чупров. — Суть в чем? Там сейчас 2–4 метра песка, под низом торф — 7–8 метров. Те развязки можно сделать — они будут сильно недешевые. Если по хорошему брать, это надо делать в рамках капитальной стройки. Мы прекрасно понимаем, что так быстро это не сделать.
Документацию, заверил Чупров, реально подготовить за год, после начнутся работы. Напомним, автомобильный подъезд к архангельскому аэропорту от федеральной трассы М-8 сменил собственника в январе 2017-го. Затраты на содержание и обслуживания легли на федеральный бюджет.
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