Ещё
В Самаре вынесли приговор члену ОПГ за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре вынесли приговор члену ОПГ за попытку сбыта крупной партии наркотиков 

RT на русском 38 минут назад
Фото: RT на русском
Кировский районный суд Самары вынес приговор члену организованной преступной группы, обвиняемому в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.
Мужчина был задержан с поличным в конце октября 2017 года. Он пытался сбыть героин общей массой 9,099 кг. В дальнейшем против него возбудили уголовное дело.
Члена ОПГ признали виновным по статьям «Покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» и «Кража».
Ему назначено 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Nation News сообщало, что подозреваемому в торговле наркотиками жителю Карелии грозит пожизненный срок.
RT на русском: последние новости
В ДНР сообщили о ранении женщины в Докучаевске в результате обстрела ВСУ Прокуратура Испании возобновит дело о пересадке печени экс-футболисту «Барселоны» Абидалю Крупный камень выпал из Стены Плача в Иерусалиме
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам284
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой23
Путин дал добро на новый мегамост600
Бузова попала в аварию55
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть56
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение