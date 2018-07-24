В Самаре вынесли приговор члену ОПГ за попытку сбыта крупной партии наркотиков 

Кировский районный суд Самары вынес приговор члену организованной преступной группы, обвиняемому в попытке сбыта крупной партии наркотиков. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Самарской области.
Мужчина был задержан с поличным в конце октября 2017 года. Он пытался сбыть героин общей массой 9,099 кг. В дальнейшем против него возбудили уголовное дело.
Члена ОПГ признали виновным по статьям «Покушение на преступление», «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» и «Кража».
Ему назначено 10,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Ранее Nation News сообщало, что подозреваемому в торговле наркотиками жителю Карелии грозит пожизненный срок.