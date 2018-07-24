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Во Владимире депутаты обсудили вопросы благоустройства кладбищ
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Во Владимире депутаты обсудили вопросы благоустройства кладбищ 

АиФ Владимир 36 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Депутаты города Владимира на заседании комитета по жизнеобеспечению обсудили вопросы благоустройства городских кладбищ, сообщается на сайте администрации города.
По словам директора МКУ «Благоустройство» Леонида Фоменко, на балансе учреждения сейчас находятся 17 кладбищ, из которых 13 открыты для захоронений. В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию участок для захоронения умерших площадью 8,23 га в районе деревни Высоково. В 2019 году в микрорайоне Оргтруд планируется начать строительство нового кладбища площадью 2 гектара.
По словам Леонида Фоменко, в последнее время горожане жалуются на нехватку воды для ухода за могилами и несвоевременный вывоз мусора с самого большого кладбища в Улыбышево. Ряд ритуальных компаний после установки оград и памятников зачастую не вывозят строительный мусор. При этом на 17 кладбищ приходится всего девять уборщиков и два мусоровоза.
После вмешательства главы администрации города Андрея Шохина удалось исправить ситуацию. Сейчас практически проблемы с вывозом мусора и своевременным наполнением баков водой, городское управление ЖКХ помогло людьми и дополнительной техникой.
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