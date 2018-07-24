Вот зараза! Как не подцепить глистов в песочнице и вирус в реке?

Летние проблемы не ограничиваются солнечным ударом, ожогами или аллергией на солнце. Инфекций, которые в жару цепляются так же легко, как простуда зимой, немало. О том, можно ли их избежать и что делать, если ребёнок всё-таки заболел, рассказывает главный внештатный специалист по детским инфекциям краевого Минздрава , заведующая детским стационаром Пермской краевой клинической инфекционной больницы Галина Батракова.

Вирус из реки

Вера Шуваева, «АиФ-Прикамье»: Галина Витальевна, года три назад много писали о вспышке энтеровирусной инфекции в Краснодарском крае , когда дети умирали там от серозного менингита. Как передаётся энтеровирусная инфекция?

Галина Батракова: Водный путь передачи — самый распространённый. Вот из Турции привезли недавно энтеровирус после купания в бассейне. Да, обрабатывают бассейны не везде хорошо. Что уж говорить о случаях, когда в реку легко попадают канализационные стоки, а дети купаются там и заглатывают такую воду. Конечно, опасна вода для питья из неизвестных источников, скважин, водоразборных колонок. Хотя передаваться эта инфекция может не только через воду, но и через грязные руки, непромытые овощи-фрукты, некачественные молочные продукты, предметы быта и даже воздушно-капельным путём.

— Но проявляется она не всегда в форме серозного менингита?

— Нет, чаще в форме герпангины либо экзантемы (высыпания на руках и ногах). Герпангина имеет клинику вирусной катаральной ангины, плюс нередко бывают боли в животе, жидкий стул. В случае экзантемы температура может быть как высокая, так и 37°. Сыпь при этом напоминает ветряную оспу, но в отличие от неё появляется на ладонях и подошвах. Возможна и желудочно-кишечная форма энтеровирусной инфекции в чистом виде.

Ну а серозный менингит — это самая тяжёлая её форма: воспаление мозговых оболочек. И, по данным из разных источников, при вспышках около 70% заболевших дают как раз серозный менингит. Его основные симптомы: температура 39-40 °, очень сильная головная боль, светобоязнь, рвота. Иногда бывают боли в животе и жидкий стул.

Мыть, варить и жарить

— Жара — она на руку и кишечным инфекциям?

— Безусловно. И пути передачи тут практически те же, исключая воздушно-капельный. Поэтому в любой семье должно стать правилом: воду употреблять только кипячёную или бутилированную. Причём детям лучше покупать её в небольших бутылочках: она предназначена для детского питания и подвергается большему контролю. Тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды. А те, что плохо промываются (черешня, виноград, персики), после этого ещё обливать кипятком. Ребёнок с детства должен знать, что мыть руки с мылом после туалета и перед каждой едой — это обязательно.

— Сегодня многие покупают творог, сметану и другую молочку на развес в киосках и на мини-рынках, где продавцы уверяют, что у них всё свеженькое, привезено из такого-то района.

— А как везли эту молочку в Пермь , был ли в машине холодильник? Да и есть ли он в самом киоске? Более безопасный вариант — молочные продукты в небольшой упаковке, расфасованные фабрично. И лучше покупать их в крупных магазинах. Хотя и там необходимо обращать внимание на срок годности продукта, что делают далеко не все. А это немаловажно, чтобы защитить себя и ребёнка от возможного заражения кишечной инфекцией.

Опасность таит в себе и куриная продукция. Выезжая на природу, на дачу, народ делает нынче шашлыки зачастую именно из куриц: и мясо дешевле, и готовятся они быстро. Однако, если курицу прожарить недостаточно, есть риск инфицироваться сальмонеллёзом.

— Рискуют и те, кто мало времени варит яйца?

— Да, варить их надо как минимум 10 минут, а лучше — 20. К сожалению, мало кто варит столько. Зато съесть яйцо всмятку или сырое — это запросто. Вот недавний случай: ребёнок, поступивший к нам с сальмонеллёзом, ел сырые яйца. Мама удивляется: «Так у нас же свои куры!» Говорю ей: «А куры-то откуда? Вы же купили инкубаторских цыплят на птицефабрике. А они там инфицируются друг от друга». — «Неужели мне теперь всех кур убить?!» — «Зачем убивать? Просто хорошо варите яйца или прожаривайте, если готовите яичницу».

Горячий душ для песка

— Ещё одна летняя проблема — песочницы. Точнее — та зараза, которую могут подцепить в них дети.

— Опасность заражения глистами, в первую очередь аскаридами, летом действительно возрастает. Яйца гельминтов могут попасть в организм ребёнка, когда он играет в незакрытой песочнице и когда контактирует с землёй на даче. Там ведь тоже ходят собаки и кошки, земля удобряется навозом, а малыши порой облизывают грязные пальцы или вообще едят потихоньку эту землю. Кстати, симптомы аскаридоза (температура до 38°, признаки аллергии, кашель, нарушение пищеварения, снижение массы тела) появляются, как правило, лишь через 3-6 месяцев после заражения. Но беречься-то нужно именно летом!

— Как?

— В Голландии , например, песок в песочницах промывают кипятком. Очень эффективная мера: и бактерии, и яйца гельминтов при этом погибают. Почему бы и нам не делать то же самое? Залить песок кипятком на ночь, к утру он просохнет — и дети могут играть. И в любом случае надо напоминать ребёнку, что в песке лучше орудовать совком, в рот ничего брать нельзя, а после игр нужно мыть руки.

Впрочем, чему-то впору учить и самих родителей. Многие, к примеру, абсолютно уверены, что зелень, ягоды и овощи со своих грядок мыть необязательно. Но в земле ведь масса микроорганизмов, включая те же яйца глистов, способных привести к заражению! Так что всё — с чужой ли это грядки, со своей ли — необходимо мыть очень тщательно. И ещё один совет: поскольку петрушку, салат и другую зелень в кипятке не замочишь, её перед едой рекомендуется подержать несколько минут в холодной солёной воде.

Трагедия жидкого стула

Диарея — ответ организма на вторжение токсичных веществ и болезнетворных бактерий. Своего рода защитная реакция, с помощью которой организм стремится от них избавиться. Поэтому не следует принимать антидиарейные препараты без консультации с врачом.

Главной ошибкой родителей в этой ситуации, по мнению инфекционистов, является как раз то, что они начинают давать ребёнку широко разрекламированный имодиум. Да, он поможет, если жидкий стул не связан с инфекцией, а вызван, допустим, переездом в новый климат. Но если это кишечная инфекция, то имодиум не поможет, а лишь навредит: после резкого закрепления стула могут возникнуть заворот кишок и непроходимость кишечника. И тут уже потребуется хирургическое вмешательство.

Первая помощь при диарее — любые сорбенты (активированный уголь, смекта, полисорб) и большое количество жикости (вода или несладкий чай), чтобы не допустить обезвоживания организма. Особенно важно это для детей, т.к. их ткани содержат очень много воды.

Если это не помогает, если стойко держится температура (любая инфекция сопровождается температурной реакцией), нельзя заниматься самолечением. Быстрее к врачу, чтобы пройти обследование и начать необходимое лечение.

Важно!

Купайтесь только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды. Не пейте на пляже из питьевых фонтанчиков и не мойте этой водой овощи-фрукты. Не используйте для охлаждения напитков лёд, приготовленный из воды неизвестного качества. Не ешьте в местах с низким уровнем санитарной культуры.