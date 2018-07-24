В мэрии рассказали для чего спилили деревья в переулке Медный

На месте деревьев остались пеньки

В мэрии пояснили, почему в небольшом в сквере, что в переулке Медный на Западном, 15 июля спилили деревья и оставили одни пеньки. Горожане предположили, что зеленые насаждения вырубили, чтобы построить очередную многоэтажку. Но, как рассказали корреспондент 161.ru в горадминистрации, место расчищали совсем для других целей. — Работы по сносу и обрезке производились на территории, прилегающей к пересечению улицы Русской и переулка Медный, в районе переходного моста, — пояснили в мэрии. — Все это делалось в рамках подготовки к благоустройству данной территории. Там будет создан новый сквер «Молодежный». Как сообщили в администрации Железнодорожного района города, снос и обрезка зеленых насаждений проводились законно по разрешению замглавы города по ЖКХ. — На территории сквера планируется высадить 20 кленов, появятся дорожки и площадки, уложат газон, — добавили в гордминистрации. –. В сквере будет детская площадка, установят скамейки и урны. Вокруг сквера появится ограждение. Работы начнутся в этом году. Сейчас разрабатывается проект благоустройства территории.