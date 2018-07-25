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Перерасчет пособий за предшествующие периоды: как заполнить РСВ
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Перерасчет пособий за предшествующие периоды: как заполнить РСВ 

Время бухгалтера 45 минут назад
Фото: Финансовый директор
ФНС выпустила разъяснения по составлению расчета по страховым взносам в случаях, когда в предыдущих расчетных периодах налогоплательщиками произведены:
выплаты пособий; перерасчет и доначисление пособий.
С точки зрения п. 1 ст. 424 НК РФ, датой выплаты пособий по листкам временной нетрудоспособности считается день их начисления. Поэтому расходы по больничным, начисленным в апреле этого года, нужно показать в отчете за первое полугодие, независимо от фактической даты их выплаты сотруднику.
Что касается доначисления пособий, которые могут произойти, например, из-за несвоевременного предоставления справки о сумме заработка работника, то при получении указанного документа юрлицо обязано произвести перерасчет и доначислить ранее выплаченное пособие.
Так, если перерасчет за предыдущий период осуществлен в апреле, то дата его выплаты также должна быть отражена в апреле. И, следовательно, сумму доначисления следует внести в расчет за первое полугодие 2018 года.
ПИСЬМО ФНС РФ от 14.06.2018 № БС-4-11/11512
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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