Ещё
Поторопитесь купить — похоже, Marvel Ultimate Alliance скоро удалят из магазинов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поторопитесь купить — похоже, Marvel Ultimate Alliance скоро удалят из магазинов 

Игромания.ру 55 минут назад
Фото: Игромания.ру
Игроки выразили опасение, что скоро дилогия Marvel: Ultimate Alliance навсегда исчезнет из цифровых магазинов. На оба проекта уже стартовали большие скидки в Steam и Xbox Live, причём по самым низким ценам с момента релиза.
Marvel: Ultimate Alliance — 349 рублей (Steam) и 649 рублей (Xbox Live Gold);
Marvel: Ultimate Alliance 2 — 349 рублей (Steam) и 649 рублей (Xbox Live Gold);
Сборник Marvel: Ultimate Alliance — 499 рублей (Steam) и 939 рублей (Xbox Live Gold).
Обычно подобные крупные скидки на игры по чужой лицензии означают, что у издателя или разработчика заканчиваются права на использование бренда, поэтому они дают игрокам последний шанс купить проект по привлекательной цене, тем самым выручив ещё немного денег. В PS Store сборник пока продаётся по стандартной цене (4299 рублей).
По мнению пользователей, крупные скидки на Ultimate Alliance вкупе со второй годовщиной с момента релиза обновлённой дилогии могут означать, что у Activision действительно заканчиваются права. Многие игры по лицензии этого издателя схожим образом пропали из цифровых магазинов. Среди них: Deadpool, Spider-Man: Shattered Dimensions, Transformers: Fall of Cybertron и Transformers: Devastation.
Игромания.ру: последние новости
Facebook разрабатывает собственный интернет-спутник Microsoft продаёт в своём магазине бесплатный LibreOffice Характеристики топовых CPU Intel Core i9 раскрыты до анонса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест53
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий106
Оксана Шачко оставила предсмертную записку78
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков103
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение