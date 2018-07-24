Поторопитесь купить — похоже, Marvel Ultimate Alliance скоро удалят из магазинов

Игроки выразили опасение, что скоро дилогия Marvel: Ultimate Alliance навсегда исчезнет из цифровых магазинов. На оба проекта уже стартовали большие скидки в Steam и Xbox Live, причём по самым низким ценам с момента релиза.

Marvel: Ultimate Alliance — 349 рублей (Steam) и 649 рублей (Xbox Live Gold);

Marvel: Ultimate Alliance 2 — 349 рублей (Steam) и 649 рублей (Xbox Live Gold);

Сборник Marvel: Ultimate Alliance — 499 рублей (Steam) и 939 рублей (Xbox Live Gold).

Обычно подобные крупные скидки на игры по чужой лицензии означают, что у издателя или разработчика заканчиваются права на использование бренда, поэтому они дают игрокам последний шанс купить проект по привлекательной цене, тем самым выручив ещё немного денег. В PS Store сборник пока продаётся по стандартной цене (4299 рублей).

По мнению пользователей, крупные скидки на Ultimate Alliance вкупе со второй годовщиной с момента релиза обновлённой дилогии могут означать, что у Activision действительно заканчиваются права. Многие игры по лицензии этого издателя схожим образом пропали из цифровых магазинов. Среди них: Deadpool, Spider-Man: Shattered Dimensions, Transformers: Fall of Cybertron и Transformers: Devastation.