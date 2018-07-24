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Около 8 тыс. артиллеристов ВВО приступили к выполнению огневых задач на полигонах округа
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Около 8 тыс. артиллеристов ВВО приступили к выполнению огневых задач на полигонах округа 

ТК «Звезда» 56 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.
Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению огневых задач на полигонах округа. В мероприятиях принимают участие около 8 тыс. военнослужащих, задействовано до 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», ствольная артиллерия «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».
Личный состав ряда артиллерийских, ракетных соединений и воинских частей, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской области и Республике Бурятия, завершил марш на один из крупнейших полигонов ВВО Цугол в Забайкалье.
Доставка военнослужащих и военной техники осуществлялась как железнодорожными воинскими эшелонами, так и в составе автомобильных колонн своим ходом.
В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.
Особенность полевого выхода артиллерии в текущем году — оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.
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