Около 8 тыс. артиллеристов ВВО приступили к выполнению огневых задач на полигонах округа

В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.

Артиллеристы Восточного военного округа (ВВО) приступили к выполнению огневых задач на полигонах округа. В мероприятиях принимают участие около 8 тыс. военнослужащих, задействовано до 2 тыс. единиц вооружения и военной техники, в частности, новейшие оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Торнадо-Г», ствольная артиллерия «Акация», «Гвоздика», «Мста-Б».

Доставка военнослужащих и военной техники осуществлялась как железнодорожными воинскими эшелонами, так и в составе автомобильных колонн своим ходом.

В ходе активной фазы масштабного полевого выхода расчеты ствольной артиллерии различного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов примут участие в нескольких тактических учениях с боевой стрельбой.

Особенность полевого выхода артиллерии в текущем году — оценка мобильности подразделений и отработка ими учебно-боевых задач на незнакомых полигонах.