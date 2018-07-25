Ещё
Нужны ли в «Северных Дубках» палатки с мороженым? Мнение посетителей парка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нужны ли в «Северных Дубках» палатки с мороженым? Мнение посетителей парка 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 26 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Жители Восточного Дегунина на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным попросили поставить в парке «Северные Дубки» палатки с мороженым и напитками. Наш корреспондент спросил у посетителей парка, что они думают о таком нововведении.
На одной из полянок парка, расстелив плед, расположились с чаем в термосе и бутербродами Татьяна Порядина и ее трёхлетняя дочь Ника, живущие на Дубнинской улице.
— Я не вижу смысла в киосках или лотках с мороженым или другой едой. Это будет даже экономически невыгодно: здесь не так много народа. Мы сегодня шли из садика, купили всё необходимое для пикника в магазине, только чай я из дома захватила. Когда нам хочется развлечений, мы едем в «Сокольники» или парк Горького. А в этом парке — тёмные дубы, поляны с разнотравьем и поющие птицы. И этим он прекрасен, — считает Татьяна.
Отметим, что это первое мнение против палаток, другие посетители парка, которых опрашивал наш корреспондент, высказались «за». Как стало известно «Восточному Дегунину», палатку в парке уже поставили, торговля там начнётся в ближайшее время.
Управа района Восточное Дегунино города Москвы: последние новости
В Восточном Дегунине заработает новый книжный клуб День борьбы с гепатитом отметят в поликлинике Восточного Дегунина В Керамическом проезде пройдет пленэр
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма574
Россия пригрозила Грузии силой87
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку367
Заявление Лолиты грозит международным скандалом269
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом31
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение