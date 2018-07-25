Нужны ли в «Северных Дубках» палатки с мороженым? Мнение посетителей парка

Жители Восточного Дегунина на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным попросили поставить в парке «Северные Дубки» палатки с мороженым и напитками. Наш корреспондент спросил у посетителей парка, что они думают о таком нововведении.

На одной из полянок парка, расстелив плед, расположились с чаем в термосе и бутербродами Татьяна Порядина и ее трёхлетняя дочь Ника, живущие на Дубнинской улице.

— Я не вижу смысла в киосках или лотках с мороженым или другой едой. Это будет даже экономически невыгодно: здесь не так много народа. Мы сегодня шли из садика, купили всё необходимое для пикника в магазине, только чай я из дома захватила. Когда нам хочется развлечений, мы едем в «Сокольники» или парк Горького. А в этом парке — тёмные дубы, поляны с разнотравьем и поющие птицы. И этим он прекрасен, — считает Татьяна.

Отметим, что это первое мнение против палаток, другие посетители парка, которых опрашивал наш корреспондент, высказались «за». Как стало известно «Восточному Дегунину», палатку в парке уже поставили, торговля там начнётся в ближайшее время.