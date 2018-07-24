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Московский урбанфорум стал для СМИ вторым инфоповодом после ЧМ— 2018
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Московский урбанфорум стал для СМИ вторым инфоповодом после ЧМ— 2018 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Итоги Московского урбанистического форума подведены сегодня на заседании президиума правительства Москвы. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, столичные власти констатировали растущий интерес к этому форуму во всем мире: «Мы были вынуждены даже ограничить число его участников 7 тысячами человек, так как киноконцертный зал „Зарядье“ может одновременно вместить лишь 4 тысячи человек».
Идея провести форум именно в этом зале принадлежит, по словам Хуснуллина, мэру Москвы Сергею Собянину. И как выяснилось, решение было правильным: это еще больше подогрело интерес гостей столицы и к самому парку «Зарядье», признанному в 2017 году одним из лучших урбанистических проектов мира, и к новому концертному залу, появившемуся на его территории. Участники форума оценили новостройку очень высоко. «Для меня же как строителя это большое счастье и гордость, что удалось построить такие объекты», — сказал Марат Хуснуллин.
Архитекторы, урбанисты, представители 38 правительственных организаций из 68 стран мира в ходе дискуссий обсуждали пути развития мегаполисов, их настоящее и будущее. С интересом всматривались в преобразившуюся за последние годы Москву и делились своими впечатлениями как с трибун форума, так и со страниц ведущих зарубежных СМИ. Работу форума освещали более 600 журналистов из 244 СМИ, среди которых 60 — иностранные. «С точки зрения информационных поводов Московский урбанфорум стал вторым после ЧМ-2018», — сказал Марат Хуснуллин.
Для столичных же властей особенно интересными и полезными оказались исследования, проведенные крупнейшими рейтинговыми компаниями, которые сравнивали ведущие мегаполисы мира по разным направлениям развития. По данным компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва лидирует среди 14 городов, среди которых Нью-Йорк, Париж, Шанхай, Лондон, Сан-Паулу, Гонконг, Токио, Сеул, Сингапур, Берлин, Барселона, Мехико и Чикаго по комфорту и качеству социальной инфраструктуры. Например, среднее расстояние от дома до школы в Москве составляет менее 400 метров, в то время как в других городах — в среднем 1,2 километра.
На первом месте российская столица и по темпам прироста транспортной инфраструктуры, а по приросту улично-дорожной сети она уступает только Шанхаю — городу с 30-миллионным населением. По обеспеченности зелеными насаждениями столица немного уступает лишь Гонконгу. «Такое предметное общение помогает нам лучше понять, к чему городу надо стремиться дальше», — сказал Марат Хуснуллин. По его словам на основе анализа этих исследований и разговора в рамках Урбанфорума столичные власти выработают рекомендации для новых программ всем комплексам городского хозяйства Москвы.
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