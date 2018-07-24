Ещё
В РТ будут судить мужчину, который сжег машины следователя и полицейского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В РТ будут судить мужчину, который сжег машины следователя и полицейского 

АиФ Казань 58 минут назад
Фото: АиФ Казань
Ютазинский суд РТ рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который сжег автомобили следователя и полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Он обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).
По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 9 мая 2018 года в поселке Уруссу Ютазинского района. Местный житель из-за личной неприязни к следователю облил его автомобиль Lifan горючей жидкостью и поджег. В результате машина сгорела полностью. Владелец авто оценил ущерб в 117 тыс. рублей.
Сразу после этого обвиняемый поджег «Ладу Приору», принадлежащую полицейскому. Машина не сгорела полностью, но получила сильные повреждения. Владелец Лады оценил ущерб в 31 тыс. рублей. Кроме того, он публично оскорбил следователя, который проводил расследование в рамках уголовного дела.
Мужчина вину признал, причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.
АиФ Казань: последние новости
В Татарстане запустили новую программу для предпринимателей «Доращивание» Роспотребнадзор не рекомендует купаться в водоеме у пляжа «Комсомольский» Красавица из Казани стала «Мисс Туризм России»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест53
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий106
Оксана Шачко оставила предсмертную записку79
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков103
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение