В РТ будут судить мужчину, который сжег машины следователя и полицейского

Ютазинский суд РТ рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, который сжег автомобили следователя и полицейского, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Он обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и в публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 9 мая 2018 года в поселке Уруссу Ютазинского района. Местный житель из-за личной неприязни к следователю облил его автомобиль Lifan горючей жидкостью и поджег. В результате машина сгорела полностью. Владелец авто оценил ущерб в 117 тыс. рублей.

Сразу после этого обвиняемый поджег «Ладу Приору», принадлежащую полицейскому. Машина не сгорела полностью, но получила сильные повреждения. Владелец Лады оценил ущерб в 31 тыс. рублей. Кроме того, он публично оскорбил следователя, который проводил расследование в рамках уголовного дела.

Мужчина вину признал, причиненный материальный ущерб возместил в полном объеме. Уголовное дело направили в суд.