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На улице Зои и Александра Космодемьянских сотрудники коммунальных служб обновили клумбу
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На улице Зои и Александра Космодемьянских сотрудники коммунальных служб обновили клумбу 

Управа района Войковский 57 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Одну из цветочных клумб привели в порядок во дворе по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 22, корпус 2. Ранее жители района сообщили на портал «Наш город», что малая архитектурная форма нуждается в покраске.
Заявители получили ответ от коммунальщиков в установленный срок. Работы были выполнены в день обращения.
«Сообщаем, что работы по покраске вазона (клумбы) выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.
Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)
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