На улице Зои и Александра Космодемьянских сотрудники коммунальных служб обновили клумбу

Одну из цветочных клумб привели в порядок во дворе по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 22, корпус 2. Ранее жители района сообщили на портал «Наш город», что малая архитектурная форма нуждается в покраске.

Заявители получили ответ от коммунальщиков в установленный срок. Работы были выполнены в день обращения.

«Сообщаем, что работы по покраске вазона (клумбы) выполнены», — говорится в сообщении за подписью главы управы Войковского района Ларисы Осиповой.

Напомним, портал «Наш город» создан для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. Оставить обращение может любой горожанин после несложной регистрации. (ео)