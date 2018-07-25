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В центре Ростова рухнувшее дерево разбило иномарку
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В центре Ростова рухнувшее дерево разбило иномарку 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
Дерево рухнуло на улице Города Волос
Днем 25 июля в Ростове из-за порыва ветра рухнуло дерево. К счастью, никто из прохожих не пострадал, чего нельзя сказать о припаркованных под деревом автомобилей. Особенно досталось красной Skoda Rapid: у машины полностью выбито заднее стекло и поцарапан бампер. Припаркованной рядом черной иномарке повезло больше, на нее упало только несколько маленьких веток.
— На ул. города Волос 22/96 на машину упало дерево. Никто не пострадал, в машине никого не было, — рассказал автор фотографий.
Древопад давно уже стал серьезной проблемой для жителей Ростова. 13 июля тополь упал на площадку детского садика. А в марте сломавшийся ствол насмерть придавил 21-летнюю ростовчанку на Пушкинской. Как рассказали 161.ru донские дендрологи, в Ростове 80% деревьев грозят рухнуть на головы прохожим.
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