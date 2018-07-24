Мусор вместо яблок растет на деревьях Ростова

Фотографию выложили в социальные сети неравнодушные прохожие. Они недоумевают, что за ноу-хау и почему нельзя поставить мусорный бак. Жители частного сектора донской столицы просвещают неопытных приезжих. Дело в том, что мусорных баков во многих районах просто нет, и мусор собирает специально приезжающая машина. Однако если просто положить пакет с отходами на землю, его тут же разорвут бродячие коты и собаки. Вот и приходится подвешивать на местности. Некоторые отметили, что на деревьях это даже и лучше, многие вешают на забор к угловому соседу, когда улицы узкие и мусоровоз мимо не проезжает.

"Переехав в Ростовскую область ребёнком, я ещё тогда была удивлена отсутствием контейнеров… Неужели это областной менталитет?! Ведь их уже давно придумали! Нужно администрацию подключить, или на госуровне закон издать! Приезжим это в глаза жуть как бросается… А я люблю Ростов, хочется лучшего такому городу", — рассказала Елена И.

Тут следует отметить, что просто установить мусорный бак не получится. Кроме самого бака (который стоит немалых денег) необходима еще специально оборудованная площадка, которую нельзя разместить где попало. Расположение и обустройство площадок необходимо централизованно согласовывать с органами местного самоуправления. По требованиям действующего законодательства контейнерная площадка должна иметь бетонное основание и ограждения в виде металлических конструкций или зеленых насаждений. Расстояние от контейнеров до детских площадок, домов, спортивных территорий должно быть не менее двадцати и не более ста метров. В условиях плотной застройки современного частного сектора такую площадку найти просто нереально. Коммунальные службы же не торопятся оборудовать подобное за свои средства, гораздо дешевле собирать вывешенные на местности пакеты.