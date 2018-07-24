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Озеро Увильды вернут людям, проход к воде вновь станет бесплатным.
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Озеро Увильды вернут людям, проход к воде вновь станет бесплатным. 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
Министерство экологии Челябинской области возбудило дело об административном правонарушении и начало административное расследование в отношении владельцев земельных участков на озере Увильды, незаконно ограничивших свободный доступ граждан к береговой линии и воде, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Экологам поступили многочисленные жалобы южноуральцев, которым перекрыли проход к берегу озера стальным забором. Согласно действующему законодательству, 20-метровая зона от уреза воды водоемов общего пользования не может находиться в частной собственности и ограждаться. В ходе выездного рейда специалисты минэкологии осмотрели береговую линию Увильдов и установили, что по периметру указанных жителями участков действительно возведено металлическое ограждение, а проход к берегу озера сделан платным. В отношении собственников прилегающих к озеру земельных участков, взимавших деньги за проход к воде, возбуждено дело об административном правонарушении. Начато административное расследование по статье 8.12.1 КоАП РФ «Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе».
Ранее прокуратура Аргаяшского района направила в суд иск о прекращении права собственности на земельный участок площадью 8 тысяч 765 квадратных метров в береговой зоне озера Увильды, на котором расположен так называемый народный, или коровий пляж. Ответчиками выступают два южноуральских бизнесмена — Дмитрий Еременко и Александр Сухоносов, а также администрация Аргаяшского района. В иске содержится требование снести незаконное ограждение из сетки рабицы и вернуть береговой земле первоначальный вид. Поэтапно из частной собственности планируется также истребовать еще 11,7 гектаров земли вблизи береговой линии Увильдов со стороны села Кузнецкое. Приозерные земли были приватизированы в 2007 году после выделения земельных сельхоздолей АО «Кузнецкое». В 2011 году ближайший к озеру участок общей площадью более 20 гектаров был переведен из разряда земель сельхозназначения в земли особо охраняемых территорий и объектов с разрешенным использованием: для иных объектов рекреационного назначения, после чего разделен и продан разным собственникам, которые возвели в береговой черте дома и капитальные строения.
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