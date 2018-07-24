Как выгодно продать новый урожай?

Экспортные цены на пшеницу и ячмень резко выросли из-за непогоды и роста мирового рынка, поэтому прямые продажи на экспорт становятся самыми выгодными для самарских аграриев.

Понятно, что далеко не каждый производитель сможет самостоятельно заключить подобную сделку — нет выхода на покупателя, опыта работы с таможней, необходимых объемов для формирования крупной партии.

Это не значит, что экспортный рынок зерна закрыт для большинства аграриев. Есть возможность влиться со своим урожаем в экспортную торговлю, проводимую крупным агрохолдингом и выручить гораздо большие деньги.

Как это сделать, расскажут в 27 июля в 11.00 на областном семинаре-практикуме, который пройдет по адресу: г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 108 А, ЭМК «ЖИТО» — здание офиса (3-й этаж).

Предварительная регистрация по тел. : 8 (84676) 2-16-07; 8 (84676) 2-38-92 или по эл. почте: bezen-aris@yandex.ru.