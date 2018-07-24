Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах

На Ямале для борьбы с лесными пожарами в этом году приобрели десять водосливных устройств и девять квадроциклов. Об этом сегодня, 24 июля, первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин сообщил журналистам.

«Буквально недавно надымские пожарные опробовали квадроциклы. Это очень эффективная техника, которая позволяет не только быстро добраться до пожара, но и сделать противопожарную опашку. Единственное, что квадроциклы применимы только в той местности, где лесной фонд переходит в лесотундру», — сказал он.

Сергей Юдин отметил, что в этом году количество природных пожаров снизилось в 1,5 раза, площади уменьшились в восемь раз. В тушении огня задействовано более 500 сотрудников Ямалспаса и 240 человек сезонного состава. К местам возникновения природных пожаров их доставляют вертолетной и автомобильной техникой высокой проходимости.