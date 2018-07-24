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Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах
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Довозят и пашут. Квадроциклы незаменимы на лесных пожарах 

ИА Север-Пресс 59 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале для борьбы с лесными пожарами в этом году приобрели десять водосливных устройств и девять квадроциклов. Об этом сегодня, 24 июля, первый заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Сергей Юдин сообщил журналистам.
«Буквально недавно надымские пожарные опробовали квадроциклы. Это очень эффективная техника, которая позволяет не только быстро добраться до пожара, но и сделать противопожарную опашку. Единственное, что квадроциклы применимы только в той местности, где лесной фонд переходит в лесотундру», — сказал он.
Сергей Юдин отметил, что в этом году количество природных пожаров снизилось в 1,5 раза, площади уменьшились в восемь раз. В тушении огня задействовано более 500 сотрудников Ямалспаса и 240 человек сезонного состава. К местам возникновения природных пожаров их доставляют вертолетной и автомобильной техникой высокой проходимости.
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