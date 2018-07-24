В Греции не ожидают отказов от туров из-за пожаров

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Представительство Греческой национальной туристической организации в России (ГНТО) рассчитывает, что ситуация в стране, вызванная лесными пожарами, не скажется на отдыхе туристов и не приведет к массовым отказам от забронированных туров, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператорв России (АТОР).

Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.

По сообщениям туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тысяч организованных туристов из России, однако сообщений от россиян на горячую линию Ростуризма не поступало.

В АТОР отметили, что, по оценке директора представительства ГНТО в России и СНГ Поликарпа Эфстатиу, в ГНТО не ожидают аннуляции туров на греческих направлениях.

Он заверил, что экскурсии в Афинах проводятся по плану. Важные национальные дорожные артерии по направлению в Пелопоннес и Центральную Грецию также не испытывают никаких проблем.

"Сейчас сложно давать оценку, но мы должны учитывать, что туристические потоки в Афины и Аттику не направляются в те районы Афин и Аттики, на которые обрушился пожар. Большая часть туристов посещают центр города и побережье Саронического залива. На данный момент все очаги возгорания взяты под контроль", — сказал Эфстатиу.

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