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В Греции не ожидают отказов от туров из-за пожаров
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В Греции не ожидают отказов от туров из-за пожаров 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Представительство Греческой национальной туристической организации в России (ГНТО) рассчитывает, что ситуация в стране, вызванная лесными пожарами, не скажется на отдыхе туристов и не приведет к массовым отказам от забронированных туров, сообщили РИА Новости в Ассоциации туроператорв России (АТОР).
В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, в основном в столичном регионе Аттика. Погибли более 50 человек. В последние дни в стране стоит 40-градусная жара, а в понедельник ситуация усугублялась сильным ветром, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля.
По сообщениям туроператоров, в регионе Аттика находится порядка 2 тысяч организованных туристов из России, однако сообщений от россиян на горячую линию Ростуризма не поступало.
В АТОР отметили, что, по оценке директора представительства ГНТО в России и СНГ Поликарпа Эфстатиу, в ГНТО не ожидают аннуляции туров на греческих направлениях.
Он заверил, что экскурсии в Афинах проводятся по плану. Важные национальные дорожные артерии по направлению в Пелопоннес и Центральную Грецию также не испытывают никаких проблем.
"Сейчас сложно давать оценку, но мы должны учитывать, что туристические потоки в Афины и Аттику не направляются в те районы Афин и Аттики, на которые обрушился пожар. Большая часть туристов посещают центр города и побережье Саронического залива. На данный момент все очаги возгорания взяты под контроль", — сказал Эфстатиу.
Греция в огне\: пожары полыхают от Афин до Коринфа
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