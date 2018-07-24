У BMW X2 обнаружились проблемы с безопасностью

BMW X2 не смог заработать максимальный балл в тестах американского Института страхования дорожной безопасности (IIHS). Премия Top Safety Pick также прошла мимо породистого «немца».

По информации Carscoops, причиной далеко не самых выдающихся результатов в тестах модели на безопасность по методике IIHS стали подголовники автомобиля. Эти элементы BMW X2 получили лишь оценку «приемлемо».

Напомним, для проверки эффективности подголовников автомобиля по методике IIHS водительское кресло крепится на салазки, после чего примерно на скорости в 32 км/ч имитируется удар. Это позволяет оценить степень защиты седока от травм позвоночника, которые нередко возникают, к примеру, при столкновениях в пробке. По оценкам экспертов, водители за рулём автомобилей с оценкой «Хорошо», получают такие травмы на 24% реже водителей, управляющих автомобилями с оценкой «Плохо».

Любопытно, что X2 стал одной из четырёх моделей, которые получили оценку «приемлемо» за подголовники в 2018 году. Все остальные протестированные модели оценены на «хорошо».

BMW уже отреагировала на невыдающийся результат и уведомила IIHS о грядущих «плановых улучшениях». Новый тест на безопасность запланирован на сентябрь. Пока же BMW X2 не может претендовать даже на премию Top Safety Pick, не говоря уже о Top Safety Pick +.

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