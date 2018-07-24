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Братский завод хочет расторгнуть контракт по Березовской ГРЭС
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Братский завод хочет расторгнуть контракт по Березовской ГРЭС 

РИА Новости 35 минут назад
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. «Юнипро» в июне получило заявку от Братского алюминиевого завода с предложением расторгнуть инвестконтракт (договор на поставку мощности, ДПМ) на сгоревший энергоблок Березовской ГРЭС, сообщил журналистам управляющий партнер адвокатского бюро Григорий Чернышов, который представляет интересы «Юнипро» в данном разбирательстве.
Богучанский алюминиевый завод (БоАз), который ранее подавал аналогичную заявку, отозвал ее.
"У нас было два обращения, первая претензия была отозвана. Богучанский алюминиевый завод обращался. Сейчас мы получили новую претензию от Братского алюминиевого завода, которая пока не отозвана. Богучанский алюминиевый завод сам отозвал претензию", — сказал Чернышов. Он уточнил, что завод требует от компании компенсацию в размере 174 миллиона рублей.
В апреле «Коммерсант» написал, что Богучанский алюминиевый завод "Русала" и "Русгидро" хочет расторгнуть инвестконтракт и вернуть средства, уплаченные в 2016 году ГРЭС за неработавшую мощность. «Юнипро» подтверждало РИА Новости, что получало заявку только от БоАза.
Договор о предоставлении мощности, гарантирующий возврат инвестиций, заключали на новую энергостройку все потребители оптового рынка. БоАЗ подписал его по Березовской ГРЭС в июне 2015 года, но поставка мощности с нового блока ГРЭС шла всего несколько месяцев. В феврале 2016 года блок был разрушен при пожаре. БоАЗ требует возврата 43,35 миллиона рублей с НДС, квалифицируя их как «незаконное обогащение» генкомпании.
В конце января 2018 года ФАС сочла, что «Юнипро» и «Системный оператор» (СО, диспетчер единой энергосистемы РФ) нарушили закон о защите конкуренции, заставив потребителей дольше, чем следовало, оплачивать мощность сгоревшего блока. Потребители за февраль-ноябрь 2016 года заплатили около 950 миллионов рублей. «Юнипро» и СО оспорили решение ФАС в суде. В июле арбитражный суд Москвы отказал им в удовлетворении иска.
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