Ещё
Подготовка жилых домов и социальных объектов к зиме стала темой оперативного совещания в управе Академического района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подготовка жилых домов и социальных объектов к зиме стала темой оперативного совещания в управе Академического района 

Твоя Газета 58 минут назад
Фото: Твоя Газета
Накануне глава управы Академического района Эдбвира Шигабетдинова провела оперативное совещание со своими заместителями, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций района.
Участники совещания обсудили в качестве основных вопросов подготовку жилых домов и социально-значимых объектов района к осенне-зимнему периоду, а также ход работ по текущему ремонту подъездов. Также глава заслушала отчет о уже выполненных работах.
«Провела оперативное совещание с заместителями главы управы, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций района. Обсудили основные вопросы: подготовка жилых домов и социально-значимых объектов к осенне-зимнему периоду 2018 — 2019 г.г. и текущий ремонт подъездов. Заслушала отчет об уже выполненных работах», — написала Эльвира Шигабетдинова на своей странице в соцсети.
Твоя Газета: последние новости
Бутовские активисты давали яблоко за сигарету В «Коломенском» пройдет традиционный фестиваль «Русское поле» Лучшим библиотекарем ЮЗАО стала Анна Горская
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест53
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий106
Оксана Шачко оставила предсмертную записку79
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков103
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение