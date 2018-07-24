Подготовка жилых домов и социальных объектов к зиме стала темой оперативного совещания в управе Академического района 

Накануне глава управы Академического района Эдбвира Шигабетдинова провела оперативное совещание со своими заместителями, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций района.
Участники совещания обсудили в качестве основных вопросов подготовку жилых домов и социально-значимых объектов района к осенне-зимнему периоду, а также ход работ по текущему ремонту подъездов. Также глава заслушала отчет о уже выполненных работах.
«Провела оперативное совещание с заместителями главы управы, начальниками отделов и руководителями подведомственных организаций района. Обсудили основные вопросы: подготовка жилых домов и социально-значимых объектов к осенне-зимнему периоду 2018 — 2019 г.г. и текущий ремонт подъездов. Заслушала отчет об уже выполненных работах», — написала Эльвира Шигабетдинова на своей странице в соцсети.