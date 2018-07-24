ФСИН намерена проверить колонии и СИЗО после скандала в Ярославле 

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. После скандала в Ярославле в каждом территориальном органе ФСИН решено создать комиссию по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-бюро ФСИН России.
"В соответствии с решением директора ведомства, в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год", — сказали в пресс-бюро.
Кроме того, комиссия оценит «организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания», таких как ШИЗО.
За «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будут лично отвечать начальники региональных главков.
Каждому вскрытому случаю превышения полномочий обещают дать «соответствующую правовую оценку», а виновных — наказать в рамках внутренних процедур, вплоть до увольнения.
На следующей неделе, 31 июля, во ФСИН пройдет совещание в режиме видеоконференцсвязи с региональными главками, на котором «будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей».
На мероприятие обещают пригласить представителей общественных организаций (каких именно — не уточняется).
Видео с жестоким избиением заключенного в колонии на прошлой неделе опубликовала "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены, шесть из них уже задержаны.