ФСИН намерена проверить колонии и СИЗО после скандала в Ярославле

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . После скандала в Ярославле в каждом территориальном органе ФСИН решено создать комиссию по проверке всех случаев применения насилия за прошедший год, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-бюро ФСИН России.

"В соответствии с решением директора ведомства, в ближайшее время в каждом территориальном органе ФСИН будет создана комиссия по проверке всех случаев применения сотрудниками УИС физической силы и специальных средств за прошедший год", — сказали в пресс-бюро.

Кроме того, комиссия оценит «организацию служебной деятельности в штрафных изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания», таких как ШИЗО.

За «качественное и непредвзятое проведение мероприятий» будут лично отвечать начальники региональных главков.

Каждому вскрытому случаю превышения полномочий обещают дать «соответствующую правовую оценку», а виновных — наказать в рамках внутренних процедур, вплоть до увольнения.

На следующей неделе, 31 июля, во ФСИН пройдет совещание в режиме видеоконференцсвязи с региональными главками, на котором «будут обсуждаться проблемные вопросы, связанные с исполнением служебных обязанностей».

На мероприятие обещают пригласить представителей общественных организаций (каких именно — не уточняется).