Пожаловавшаяся Путину ставропольчанка получит долгожданную помощь 

Семь жилищных сертификатов отправили жертвам наводнения в Левокумке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минЖКХ по СК.
В число счастливчиков попала Евгения Лаврик, обратившаяся к президенту в ходе «прямой линии» в июне. В ближайшее время семьи пострадавших от наводнения получат сертификаты в региональном министерстве финансов. Ещё один комплект документов проверяет Минфин РФ.
Тем временем, девять семей так и не смогли добиться своих сертификатов и обратились в суд. Правовую поддержку им оказывает администрация Минераловодского горокруга.
Напомним, после паводка на Ставрополье в 2017 году региональные власти выдали 316 сертификатов на жильё. 17 семей целый год не могли добиться помощи от государства, поскольку их дома были оформлены в долевую собственность или были затоплены ранее в 2002 году.