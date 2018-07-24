Пожаловавшаяся Путину ставропольчанка получит долгожданную помощь

Семь жилищных сертификатов отправили жертвам наводнения в Левокумке, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минЖКХ по СК.

В число счастливчиков попала Евгения Лаврик, обратившаяся к президенту в ходе «прямой линии» в июне. В ближайшее время семьи пострадавших от наводнения получат сертификаты в региональном министерстве финансов. Ещё один комплект документов проверяет Минфин РФ

Тем временем, девять семей так и не смогли добиться своих сертификатов и обратились в суд. Правовую поддержку им оказывает администрация Минераловодского горокруга.