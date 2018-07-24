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В Волгограде на месяц перекрыли улицу Советскую
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В Волгограде на месяц перекрыли улицу Советскую 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Центральном районе Волгограда перекрыли улицу Советскую в границах от переулка Воровского до улицы Комсомольской и от Комсомольской до улицы Соколова с 24 июля по 29 августа.
Как сообщает пресс-служба мэрии, на пересечении улиц Советской и Комсомольской дорога сужена до двух полос. Однако здесь по-прежнему действует двухстороннее движение. А вот поворот на Советскую временно запрещан в обе стороны.
Объехать перекрытые участки дорожной сети можно по улицам Маршала Чуйкова, Комсомольской, Володарского, Порт-Саида, проспекту Ленина.
Ограничение движения авто связано с начало финального этапа реконструкции тепловых сетей на улице Советской. Добавим, горячую воду будут подавать в дома и соцобъекты за счет резервных источников.
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