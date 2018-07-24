В Волгограде на месяц перекрыли улицу Советскую

В Центральном районе Волгограда перекрыли улицу Советскую в границах от переулка Воровского до улицы Комсомольской и от Комсомольской до улицы Соколова с 24 июля по 29 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на пересечении улиц Советской и Комсомольской дорога сужена до двух полос. Однако здесь по-прежнему действует двухстороннее движение. А вот поворот на Советскую временно запрещан в обе стороны.

Объехать перекрытые участки дорожной сети можно по улицам Маршала Чуйкова, Комсомольской, Володарского, Порт-Саида, проспекту Ленина.

Ограничение движения авто связано с начало финального этапа реконструкции тепловых сетей на улице Советской. Добавим, горячую воду будут подавать в дома и соцобъекты за счет резервных источников.