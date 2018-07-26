На улице Советской в Волгограде уложили выравнивающий слой асфальтобетона

На улице Советской завершилась укладка выравнивающего слоя асфальтобетона в центре Волгограда . Подрядчик «Астрол-ДСК» уложил почти 6000 тонн асфальтобетона в нижний и опорный слой проезжей части.

После проведения контрольных вырубок и реконструкции люков коммуникаций на всем протяжении улицы Советской уложат финишный слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее рабочие сняли на участке от улицы Краснознаменской до Комсомольской временное дорожное покрытие, уложенное после проведенной замены теплотрассы. Сейчас на протяжении почти трех километров уложен выравнивающий слой, с учетом погодных условий рабочие приступили к реконструкции люков технологических колодцев и ливнеприемных решеток. Бригады уже подняли до уровня будущего дорожного полотна свыше 120 люков, работы продолжаются. Кроме того, на всем протяжении улицы были обнаружены несколько колодцев, полностью закатанных в асфальт в предыдущие годы. Такие объекты коммуникаций рабочие также восстанавливают.