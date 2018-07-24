Ещё
Высокотехнологичная медпомощь будет финансироваться из федерального бюджета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высокотехнологичная медпомощь будет финансироваться из федерального бюджета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Высокотехнологичная медицинская помощь (ВТМП) будет полностью финансироваться из федерального бюджета, соответствующие положения заложены в проекте бюджета на 2019 и 2020-2021 годы, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Еще одной отличительной особенностью этого бюджета является то, что начиная с 2020 года все нестраховые расходы, высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оплата родового сертификата будут финансироваться исключительно за счет федерального бюджета", — заявила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.
Она добавила, что ВТМП расширяется по профилям «Травматология и ортопедия», «Эндокринология», «Неврология» и по протонной терапии, используемой для лечения онкологии.
Последние новости
Как Путин воспринял неожиданный отказ Трампа от своих слов Как Латвия справляется после ухода "Новой волны" в Сочи "Кормили дважды в неделю": в Краснокамске от истощения умерла девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест48
Оксана Шачко оставила предсмертную записку77
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий102
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков102
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение