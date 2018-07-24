Высокотехнологичная медпомощь будет финансироваться из федерального бюджета

"Еще одной отличительной особенностью этого бюджета является то, что начиная с 2020 года все нестраховые расходы, высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, оплата родового сертификата будут финансироваться исключительно за счет федерального бюджета", — заявила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям во вторник.

Она добавила, что ВТМП расширяется по профилям «Травматология и ортопедия», «Эндокринология», «Неврология» и по протонной терапии, используемой для лечения онкологии.