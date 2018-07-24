Основной владелец «Калашникова» увеличил долю в производителе пластмасс

«ТКХ-Инвест», контролирующая 75% минус 1 акцию концерна «Калашников» , увеличила долю в ООО «РТ-полиуретаны» до 25%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

Увеличение доли, согласно документам, произошло 23 июля. До этого компания владела 6,2% уставного капитала «РТ-Полиуретанов». Основной вид деятельности компании — производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах. Компания зарегистрирована в Нижнем Новгороде. О том, что владелец концерна купил долю в производителе пластмасс, стало известно 6 июля.

Другими совладельцами нижегородской компании выступают физические лица. Их доли с 23 июля уменьшились: у Станислава Козлова и Татьяны Назаровой — с 19,25% до 14,5% у каждого, у Сергея Агафонова и Олега Мичурина — с 18,25% до 13,6%, уточняет агентство. Доля еще одного совладельца, Татьяны Потуй, осталась прежней — 18,8%.