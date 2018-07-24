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В ФРГ признали отсутствие доказательств «российского вмешательства»
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В ФРГ признали отсутствие доказательств «российского вмешательства» 

Газета.Ru 1 час назад
Контрразведка ФРГ заявила, что подозрения о «вмешательстве России» в проведение выборов в бундестаг не подтвердились. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным ведомства, Россия не вмешивалась в выборы в бундестаг в 2017 году.
Как отмечается, по мере приближения голосования также был зафиксирован спад «киберактивности» России.
В прошлом году в России исключили возможность повлиять на выборы в Германии.
Как отмечалось, на выборы может повлиять либо изменение явки, либо изменение предпочтений людей.
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