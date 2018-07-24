В ФРГ признали отсутствие доказательств «российского вмешательства»

Контрразведка ФРГ заявила, что подозрения о «вмешательстве России » в проведение выборов в бундестаг не подтвердились. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Россия не вмешивалась в выборы в бундестаг в 2017 году.

Как отмечается, по мере приближения голосования также был зафиксирован спад «киберактивности» России.

В прошлом году в России исключили возможность повлиять на выборы в Германии.

Как отмечалось, на выборы может повлиять либо изменение явки, либо изменение предпочтений людей.