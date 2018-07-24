Reuters: контрразведка Германии считает, что РФ, КНР и Иран ведут разведдеятельность в ФРГ

Китай и БЕРЛИН, 24 июля. / ТАСС /. Федеральное ведомство охраны конституции ФРГ (контрразведка, БФФ) считает, что Россия Иран ведут активную разведывательную деятельность на территории Германии. Такие утверждения содержатся в докладе БФФ за 2017 год, выдержки из которого во вторник приводит агентство Reuters

"В свете использования киберпространства масштабы шпионажа выросли в разы", — отмечается в документе, попавшем в распоряжение агентства. По информации БФФ, как утверждает агентство, российская сторона пытается узнать, прежде всего, о «политическом отношении правительства ФРГ к РФ». Кроме того, российские спецслужбы якобы интересовали ухудшение отношений между ФРГ и Турцией , технические достижения германской промышленности и военная сфера.

Что касается Китая, в контрразведке ФРГ считают, что китайские спецслужбы были нацелены, в первую очередь, на получение доступа к ноу-хау германской экономики, а также осуществляли политическую разведку.

БФФ также констатирует увеличение активности иранских хакеров на территории ФРГ, которые, в частности, якобы осуществляли попытки внедрения в сети научных институтов Германии. Позднее во вторник доклад официально представят в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер и руководитель контрразведки Ханс-Георг Масен