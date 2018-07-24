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Правила доступа к гостайне ужесточились
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Правила доступа к гостайне ужесточились 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Граждане, которые подозреваются в преступлении против государственной власти, были признаны судом недееспособными, а также проходили обвиняемыми по уголовным делам и имеют непогашенную судимость, не смогут получить доступ к государственной тайне.
Соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственной тайне» 24 июля поддержал Совет Федерации.
На настоящее время доступ к гостайне закрыт только тем, кто находится под следствием за совершение преступлений против государственной власти. Но дело в том, что это обиходное выражение, и оно не закреплено в законе. Обвинительное заключение — это уже другое дело, оно предъявляется подозреваемому под роспись, и он становится обвиняемым. С этого момента и предлагается лишать допуска к гостайне.
Сейчас к охраняемым государством сведениям в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной деятельности допущен определённый круг должностных лиц. Помимо Президента РФ и главы его администрации, в список, например, входят премьер-министр, его замы, руководители федеральных министерств и ведомств, генеральный прокурор, председатели Следственного комитета, Счётной палаты, губернаторы, президент РАН.
Тайную информацию доверяют членам Совета Федерации, депутатам Госумы, судьям на период исполнения ими своих полномочий. Без проверок к гостайне допускают адвокатов, выступающих защитниками по уголовным делам, если там содержатся секретные сведения.
Первый вице-спикер Совфеда Николай Фёдоров обратил внимание коллег на то, что закон был инициирован парламентом Кабардино-Балкарии, который занимается не только республиканскими проблемами, но и федеральными.
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