Правила доступа к гостайне ужесточились

Граждане, которые подозреваются в преступлении против государственной власти, были признаны судом недееспособными, а также проходили обвиняемыми по уголовным делам и имеют непогашенную судимость, не смогут получить доступ к государственной тайне.

Соответствующие поправки в Федеральный закон «О государственной тайне» 24 июля поддержал Совет Федерации

На настоящее время доступ к гостайне закрыт только тем, кто находится под следствием за совершение преступлений против государственной власти. Но дело в том, что это обиходное выражение, и оно не закреплено в законе. Обвинительное заключение — это уже другое дело, оно предъявляется подозреваемому под роспись, и он становится обвиняемым. С этого момента и предлагается лишать допуска к гостайне.

Сейчас к охраняемым государством сведениям в области военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной деятельности допущен определённый круг должностных лиц. Помимо Президента РФ и главы его администрации, в список, например, входят премьер-министр, его замы, руководители федеральных министерств и ведомств, генеральный прокурор, председатели Следственного комитета Счётной палаты , губернаторы, президент РАН

Тайную информацию доверяют членам Совета Федерации, депутатам Госумы, судьям на период исполнения ими своих полномочий. Без проверок к гостайне допускают адвокатов, выступающих защитниками по уголовным делам, если там содержатся секретные сведения.