Турецкая Tupras сократила импорт иранской нефти из-за санкций США

Москва, 24 июля — «Вести. Экономика». Компания Tupras, крупнейший импортер нефти в Турции, сократила закупки иранской нефти с мая, когда США заявили, что вновь введут санкции в отношении Тегерана, сообщило агентство Reuters.

Фото: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

В первые четыре месяца 2018 года Tupras, крупнейший нефтепереработчик в Турции, покупал в среднем 187,196 тыс. баррелей в сутки иранской нефти, свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK). Только в апреле Tupras импортировала из Ирана восемь грузов, что эквивалентно чуть более 240 тыс. б/с. Но с мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки 2015 года и повторном введении санкций в отношении Тегерана, Tupras сократил закупки иранской нефти. Тегеран отправил Tupras четыре груза сырой нефти в месяц, что эквивалентно примерно 130 тыс. б/с, в мае и июне, показали данные по отслеживанию и отгрузке танкеров. С начала июля турецкая компания закупила еще три груза. В Госдепартаменте США заявили, что начиная с 4 ноября в отношении покупателей иранской нефти будут применяться так называемые вторичные санкции. Отраслевой источник рассказал Reuters, что решение США было основной причиной снижения закупок Tupras иранской нефти с мая, но компания, вероятно, продолжит импортировать иранскую нефть, как это было во время предыдущего раунда санкций.

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Иран подал в Международный суд иск против США из-за санкций Иран возобновит бартерные платежи за нефть из-за санкций США Китайский переработчик заменяет американскую нефть иранской «В рамках санкционной схемы 2011 года Tupras могла закупать от 3 до 4 грузов иранской нефти в месяц, — сказал собеседник агентства. — Я думаю, они хотели бы иметь возможность придерживаться этого и на этот раз, а не полностью останавливаться. Эта нефть должна быть куплена кем-то, поскольку в противном случае цена взлетит, а этого никто не хочет». В прошлом, когда Турции приходилось сокращать импорт иранской нефти, альтернативой становилось сырье из Ирака. Аналитики говорят, что такая же замена может произойти в ближайшие месяцы. Как сообщали «Вести. Экономика», министр финансов США Стивен Мнучин в июле заявил, что некоторые страны могут получить освобождение от антииранских санкций. Ранее в июле Иран сообщил, что готов к возобновлению бартерных платежей за нефть, поскольку американские санкции ставят под угрозу его доступ к мировой финансовой системе.