Свято-Успенскому кафедральному собору Майкопа пожертвовали первый колокол

23 июля, в преддверии празднования 1030-летия Крещения Руси, для строящегося Свято-Успенского кафедрального собора произошло знаменательное событие — был доставлен колокол, пожертвованный майкопчанами. Они по благочестивому христианскому обычаю пожелали остаться неизвестными.

Колокол отлили на колокольном заводе «Пятков и Ко», расположенном в городе Каменск-Уральский . Его вес — 660 кг, относится к группе благовестных (басы). Ударный тон колокола — Соль М. Его стоимость составила 792 тысячи рублей.

«Этот колокол полагает начало для формирования дальнейшей звонницы собора. На нем изображены иконы Успения Пресвятой Богородицы, Святителя Николая Чудотворца, Архангела Михаила и князя Владимира », — рассказали в епархии.

Наиболее характерно для русской православной традиции, когда малые и средние колокола на звонницу в приходах жертвуют отдельные благодетели, а праздничный благовестник храма (большой колокол) — отливается на общие пожертвования. Колокола отливаются по старинному рецепту, это специальный металл — сплав меди и цинка. В отличие от промышленной бронзы, здесь важно, чтобы оба металла были максимально чистыми. То есть, 78% меди и 22% цинка. Это идеальное соотношение.

Каждый удар церковного колокола — это молитва ко Господу. И сколько будет звучать колокол, столько и будет совершаться это молитвенное поминовение.