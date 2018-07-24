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Свято-Успенскому кафедральному собору Майкопа пожертвовали первый колокол
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Свято-Успенскому кафедральному собору Майкопа пожертвовали первый колокол 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
23 июля, в преддверии празднования 1030-летия Крещения Руси, для строящегося Свято-Успенского кафедрального собора произошло знаменательное событие — был доставлен колокол, пожертвованный майкопчанами. Они по благочестивому христианскому обычаю пожелали остаться неизвестными.
Колокол отлили на колокольном заводе «Пятков и Ко», расположенном в городе Каменск-Уральский. Его вес — 660 кг, относится к группе благовестных (басы). Ударный тон колокола — Соль М. Его стоимость составила 792 тысячи рублей.
«Этот колокол полагает начало для формирования дальнейшей звонницы собора. На нем изображены иконы Успения Пресвятой Богородицы, Святителя Николая Чудотворца, Архангела Михаила и князя Владимира», — рассказали в епархии.
Наиболее характерно для русской православной традиции, когда малые и средние колокола на звонницу в приходах жертвуют отдельные благодетели, а праздничный благовестник храма (большой колокол) — отливается на общие пожертвования. Колокола отливаются по старинному рецепту, это специальный металл — сплав меди и цинка. В отличие от промышленной бронзы, здесь важно, чтобы оба металла были максимально чистыми. То есть, 78% меди и 22% цинка. Это идеальное соотношение.
Каждый удар церковного колокола — это молитва ко Господу. И сколько будет звучать колокол, столько и будет совершаться это молитвенное поминовение.
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