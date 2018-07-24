«До сих пор ждем сына». Почему в учебке погиб солдат из Красноярского края

Военнослужащему срочной службы из села Большая Мурта Артёму Пахотину, единственному сыну у родителей, было всего 22 года. Парень окончил политехнический институт СФУ, устроился на работу в ТГЗ-13, собирался поступить в магистратуру после армии, в которую пошёл служить добровольно, но погиб. Его нашли с простреленной головой 19 апреля этого года недалеко от полигона войсковой части 31612, где он служил. Как получил солдат две пули в голову — тайна следствия. Но то, что парня били, оскорбляли и вымогали деньги, уже известно. Подробности этого запутанного дела выясняла корреспондент «АиФ-Красноярск»

Четверо на одного

Официальный комментарий о промежуточных результатах следствия был озвучен «АиФ-Красноярск» военно-следственным управлением по Центральному военному округу по телефону. Решение обнародовать сведения было принято, скорее всего, потому, что гибель солдата вызвала широкий общественный резонанс в Красноярском крае . Мама Артёма обратилась к журналистам, боясь, что дело, как говорится, «замнут». Она рассказала, что 5 мая получила от командования части письмо, в котором врио заместителя командующего войсками Центрального военного округа по работе с личным составом Тимохин уведомил её, что за бездействие и невыполнение в полном объёме своих обязанностей должностные лица были наказаны, четверо из них уволены. Кроме того, в отношении четверых военнослужащих были возбуждены уголовные дела, объединённые в одно производство. Не имеет смысла перечислять все статьи УК РФ , по которым были предъявлены обвинения подозреваемым. Они лишь свидетельство того, что в учебной части Еланского гарнизона процветала дедовщина.

Как следует из официальной информации военно-следственного отдела СК РФ по Еланскому гарнизону, «по отношению к Артёму Пахотину и к другим военнослужащим из числа его сослуживцев было выявлено 10 эпизодов применения неуставных отношений сержантами Амиржановым Муратом, Загибаловым Алексеем, рядовыми Саграевым Арманом и Абакировым Нурбеком». Доведение до самоубийства, вымогательство, превышение должностных полномочий, применение насилия, оскорбление подчинённых — это краткие формулировки предъявленных следствием обвинений. Сержант Амиржанов заключён под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Как рассказал следователь по особо важным делам организационно-аналитического отдела военно-следственного управления по Центральному военному округу Михаил Шуравин, по уголовному делу собрана обширная доказательная база, следственной группой произведено более 350 следственных действий, назначено 9 судебных экспертиз. Следствие продолжается.

Дедовщина мимикрировала

Так считает председатель комитета солдатских матерей Ирина Гаврилова . Сейчас в армии «не ставят на тумбочку», не заставляют драить сортир зубными щётками, но случаи рукоприкладства всё же случаются. Пример тому — недавний случай, произошедший в подмосковной элитной части, когда прапорщик спецназа избил призывника из Красноярска и сутки его прятал. Потом переодел в гражданскую одежду, отвёз в больницу, где парню удалили селезёнку.

«Дедовщина приобретает сейчас другие формы, в рядах вооружённых сил процветает вымогательство денег. 2 тыс. рублей, которые получают солдаты-срочники, достаточно, чтобы купить всё необходимое. Родителям не следует высылать дополнительные деньги своим сыновьям».

А можно ли искоренить поборы в армии? Знают ли о системе откупа от «дедов» отцы-командиры? Эти вопросы напрашиваются сами собой. Военнослужащие вынуждены дополнительно просить деньги у родителей, потому что вымогателям с каждым разом хочется всё больше и больше. И всё же Ирина Гаврилова считает, что молчать нельзя.

«Телефоны комитетов солдатских матерей известны во всех войсковых частях. Для призывников Красноярского края работает горячая линия 0893, звонить можно, не называя фамилию и часть. Второй телефон 8 (913) 030-40-12. Мы будем разбираться с каждым случаем».

«Не верю в самоубийство»

«В тот страшный для нас день, 19 апреля, мне на страницу «ВКонтакте» пришло сообщение якобы от Артёма о вымогательстве денег, — рассказывает мама погибшего призывника Рано Пахотина. — Мы сразу начали звонить сыну на мобильный — он оказался недоступен. Тогда бросились к нашему военкому, который в течение часа дозванивался до Еланской учебной части и требовал пригласить Артёма к телефону. В части солдата не могли найти больше часа, потом пришла страшная весть о том, что его нашли с простреленной головой.

Мой сын был сформировавшейся личностью, самодостаточным человеком. Поздравляя отца с 45-летием 9 апреля, говорил, что всё в порядке, во всяком случае, в пределах нормы. Сын ни разу не пожаловался на неуставные отношения. И, если они были, почему этого не видели медработники, которые обязаны осматривать военнослужащих и не пропускать ни одного синяка? Вопросов к следствию много, и главный из них — если неуставные отношения доказаны, где были офицеры, которые обязаны были следить за солдатами? Их просто уволили. Считаю, что это преступная халатность со стороны руководства части».

Убитые горем родители не знают, как жить дальше. Они до сих пор ждут сына, который уже никогда не постучится в дверь родного дома и не скажет: «Привет, отец, здравствуй, мама».