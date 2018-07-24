Минобороны оспорило требования Петербурга о реставрации объектов Кронштадта

"ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений министерства обороны РФ — апелляционная жалоба… Оставлено без движения до 21 августа 2018», — сообщается в карточке дела.

Согласно материалам дела, апелляционный суд назначит дату слушаний после того, как управление Минобороны исправит нарушение требований АПК РФ при ее подаче, представив документы о направлении копий жалобы участникам разбирательства.

Территориальное управление министерства оспаривает решение арбитража Петербурга, принятое в июне по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Суд согласился с требованиями этого комитета, обязывающими ответчика отреставрировать два исторических объекта на Петровской улице в Кронштадте — Образцовую казарму и Седьмой губернский дом, которые входят в состав памятника федерального значения «Губернские дома».

Как указал суд, в марте 2017 года КГИОП выявил неудовлетворительное состояние зданий, где повреждены цоколь и штукатурная отделка, кровельное покрытие проржавело, а кирпичная кладка продолжает разрушаться из-за атмосферных осадков.

"Учитывая, что (эти) обстоятельства… указывают на нарушение установленного законом порядка использования объекта культурного наследия, свидетельствуют о причинении вреда, создают угрозу ухудшения состояния объекта культурного наследия и причинения иных негативных воздействий, суд полагает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению", — отмечается в оспариваемом решении арбитража, обязавшего ответчика привести здания в порядок в течение 36 месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.

Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении арбитража сейчас находится ряд аналогичных исков КГИОП к Северо-Западному имущественному управлению Минобороны, где ведомство по охране памятников требует отреставрировать исторические объекты.