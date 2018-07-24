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Минобороны оспорило требования Петербурга о реставрации объектов Кронштадта
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Минобороны оспорило требования Петербурга о реставрации объектов Кронштадта 

РИА Недвижимость 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 июл — РИА Новости. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал жалобу Северо-Западного имущественного управления Минобороны РФ на решение, обязывающее ведомство отреставрировать исторические объекты в Кронштадте, следует из материалов на портале «Электронное правосудие».
"ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений министерства обороны РФ — апелляционная жалоба… Оставлено без движения до 21 августа 2018», — сообщается в карточке дела.
Согласно материалам дела, апелляционный суд назначит дату слушаний после того, как управление Минобороны исправит нарушение требований АПК РФ при ее подаче, представив документы о направлении копий жалобы участникам разбирательства.
Территориальное управление министерства оспаривает решение арбитража Петербурга, принятое в июне по иску комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга. Суд согласился с требованиями этого комитета, обязывающими ответчика отреставрировать два исторических объекта на Петровской улице в Кронштадте — Образцовую казарму и Седьмой губернский дом, которые входят в состав памятника федерального значения «Губернские дома».
Как указал суд, в марте 2017 года КГИОП выявил неудовлетворительное состояние зданий, где повреждены цоколь и штукатурная отделка, кровельное покрытие проржавело, а кирпичная кладка продолжает разрушаться из-за атмосферных осадков.
"Учитывая, что (эти) обстоятельства… указывают на нарушение установленного законом порядка использования объекта культурного наследия, свидетельствуют о причинении вреда, создают угрозу ухудшения состояния объекта культурного наследия и причинения иных негативных воздействий, суд полагает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению", — отмечается в оспариваемом решении арбитража, обязавшего ответчика привести здания в порядок в течение 36 месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.
Согласно картотеке арбитражных дел, на рассмотрении арбитража сейчас находится ряд аналогичных исков КГИОП к Северо-Западному имущественному управлению Минобороны, где ведомство по охране памятников требует отреставрировать исторические объекты.
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