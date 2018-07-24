Раскол по обе стороны Атлантики: как это видят англичане

Журнал «Экономист» (Economist) обращается к самой на сегодняшний день чувствительной теме отношений внутри западного альянса, который, согласно солидарному мнению британских экспертов, переживает не лучшие времена. И этот кризис беспокоит и Европу, и США , да и остальной мир.

Америка наравне с другими странами принимала активное участие в судьбе послевоенной Европы. В конце 1940-х — начале 1950-х при посредничестве США был подписан договор, заложивший основы для будущего Европейского Союза. Кроме того, в это же время при содействии Америки был сформирован Североатлантический Альянс НАТО, военный блок, впоследствии одержавший победу в холодной войне. Принимая данные решения, США частично руководствовались гуманитарными принципами, но преимущественно действовали в собственных интересах. Так как Америка, по сути, оказалась против своей воли втянутой в две мировые войны, она стремилась положить конец соперничеству Франции Германии , воздвигнув нерушимый заслон от советской угрозы. После распада СССР в 1991 году, альянс способствовал утверждению западной демократии в недавно обретших независимость странах Восточной Европы.

Авторы статьи констатируют, что сегодня в отношениях между США и Европой усугубляется раскол. Настроение, которое царило в стане союзников перед саммитом НАТО в Брюсселе , который прошел 11 и 12 июля 2018 года, британцы характеризуют, как «отвратительное». Президент Дональд Трамп обвиняет европейцев в умышленном неисполнении взятых на себя обязательств и нежелании делать свою долю работы, а европейцы предъявляют, дескать, американскому лидеру обвинения в «ужасающем варварском поведении». На саммите же в Хельсинки , напротив, Президент США демонстрирует российскому Президенту, куда большее уважение, чем своим непосредственным союзникам.

Еще до саммитов, британские эксперты выражали мнение, что даже в случае, если оба эти саммита пройдут без существенных противоречий, союзникам все равно не избежать разногласий, проистекающих из разницы в приоритетах, несовпадения во взглядах и конфликта политических систем. Что в результате и произошло. Стало совершенно очевидно, что альянс западных стран действительно переживает кризис, и это вызывает обеспокоенность у всех на Западе.

«Экономист» рассуждает: напряженность в отношениях — нередкое явление, внутри любых коалиций, но растущие противоречия в западном блоке обусловлены ошеломляющим числом проблем. Эксперты замечают, что Трамп и его генералы буквально «приходят в бешенство от поведения многих стран-членов НАТО, которые не спешат с соблюдением своего обязательства по увеличению расходов на оборону до двух процентов ВВП к 2024 году». Американские консерваторы склонны осуждать европейцев за их поддержку ядерной сделки с Ираном (от участия в которой отказался Трамп) и, по их мнению, предвзятую политику властей ЕС по отношению к Израилю . Обозреватели «Экономиста» без политесов и вежливых фраз пишут, что высокопоставленные политики из обеих американских партий считают, что в свете неуклонно растущего потенциала азиатских экономик, эти вечно жалующиеся лицемерные европейцы не заслуживают того, чтобы тратить на них свое драгоценное время.

Сам же президент США продолжает сыпать обвинениями в адрес ЕС, заявляет, что Европейский Союз был создан лишь для того, чтобы использовать США в своих целях, и упрекает Европу за неравные условия торговли. Правда, как с горечью констатируют британские аналитики, единства нет и внутри самой Европы. В Италии к власти пришла новая популистская коалиция, поддерживающая курс на сближение с Путиным. Того же придерживается и Турция , член НАТО (но не ЕС), которая явно игнорирует либерально-демократические ценности, объединяющие членов блока. Эксперты с пессимизмом отмечают, что худшее может быть впереди. Британцы не исключают даже того, что в случае победы лейбористов на выборах в Великобритании , лидер партии Джереми Корбин (Jeremy Corbyn), последовательно выступающий против милитаризации западных стран, станет относиться к Америке с недоверием, и может попытаться вывести Соединенное Королевство из состава НАТО.

Эксперты «Экономиста» уверены, — альянс западных стран необходимо спасать, поскольку в опасных условиях современного мира, где все большее влияние приобретает авторитаризм, НАТО может стать настоящим оплотом безопасности и бастионом демократических ценностей. Однако, у альянса нет богоданного права на выживание, и организация должна постоянно и последовательно доказывать свою необходимость для мира. Вопрос лишь в том, как это следует делать.

Британцы считают, что альянсу не нужно усложнять собственную работу. Европейцы должны всеми силами противостоять инстинктивному желанию президента Трампа сваливать в одну кучу вопросы торговли и безопасности. Такая неразборчивость лишь сделает Запад более уязвимым перед лицом внешней угрозы и менее благополучным в финансовом отношении.

Кроме того, сторонники альянса не должны чураться здорового прагматизма. И это значит, что им нужно будет «раскошелиться». Можно понять логику господина Трампа, когда он жалуется на такие страны, как Германия и Италия, потратившие на оборону лишь 1,2% и 1,1% от своего ВВП в 2017 году. И американский президент мог бы продолжить свою мысль. Незначительные расходы на оборону для многих стран кажутся благом — так, приблизительно третья часть всего военного бюджета Бельгии эквивалентна расходам правительства страны на пенсионные выплаты. Однако Европе все равно, мол, необходимо тратить куда больше средств на военные разработки и закупку техники.

Для союзников США, пишут эксперты, приверженность прагматизму может также означать и соблюдение своих обязательств. Сотрудничество в таких сферах, как информационная безопасность, повысит значимость блока в глазах американцев. Британцы уверены, что НАТО необходимо продолжать вырабатывать более эффективные ответные меры на тактику дезинформации и скрытного проникновения на вражескую территорию, использовавшуюся Россией Крыму и на Востоке Украины

«Экономист» делает вывод из своих рассуждений: прагматизм подразумевает необходимость держаться всем вместе. В ходе переговоров по Брексит, ЕС продемонстрировал решимость исключить Великобританию из оборонных структур союза, поскольку та более не является его членом. Принимая во внимание опыт участия Великобритании в вооруженных конфликтах, ее военную промышленность и разведывательные службы, подобное решение идет во вред всему Евросоюзу. Страны ЕС, напротив, должны сохранять тесную связь с Великобританией. Этого можно добиться, реализовав, например, предложение французской стороны о создании т.н. Европейской Инициативы Интервенции (ЕИИ) — группы вооруженных сил, способной действовать в условиях военного кризиса. В прежние времена Америка рассматривала бы реализацию такого плана как угрозу существования НАТО. Но сегодня этот план послужил бы своего рода необходимой гарантией и символом того, что Европа готова принять на себя более ответственную роль.

Британцы считают борьбу за умы чуть ли не главным фронтом. Речь идет об идеологической борьбе. Если бы сегодня НАТО и ЕС не существовали, то они бы уже не были созданы никогда. После распада Советского Союза уменьшилось ощущение угрозы, но вместе с тем возникли и барьеры, препятствующие сотрудничеству традиционных союзников. Однако это не делает трансатлантический альянс «архаичным», как некогда выразился Трамп. По мнению авторов статьи, союзники, которые есть у США — неоценимое преимущество для страны и, якобы, предмет зависти таких стран, как Россия и Китай

«Экономист» утверждает, что обеспечение безопасности не утратило своей актуальности. Россия, безусловно, не Советский Союз, но как держава, которая утрачивает свое прежнее величие, страна ощущает угрозу извне. Россия модернизировала свои вооруженные силы и готова к их развертыванию. Поддержка европейской демократии, как считают британцы, остается приоритетом. По мере того, как авторитаризм, в британском представлении, укрепляет свои позиции в Польше Венгрии , ЕС и НАТО должны приложить усилия, чтобы остановить продвижение этой идеологии. И в этом проявляется очевидное преимущество от сотрудничества Европы с Америкой: США могут демонстрировать свою силу на мировой арене, используя предоставленные европейскими партнерами базы, войска и обычно опираясь на дипломатическую поддержку властей стран ЕС.

Эксперты предупреждают, — НАТО куда более хрупкое образование, чем считает Трамп. Одним из главных принципов организации является обещание считать нападение на одного из членов альянса нападением на весь блок. Враждебное и неустойчивое отношение президента США к Европе подрывает данное обещание. Одной из причин этому может являться пренебрежение Трампа идеей о том, что небольшие страны имеют те же самые права, что и крупные государства. За размолвкой в отношениях США и Европы внимательно наблюдают в Азии и в Кремле. Чем больше господин Трамп издевается над собственными союзниками, тем сильнее в мире будут сомневаться в гарантиях безопасности, которые способна предоставить Америка другим государствам. И так как великие державы соревнуются между собой на грани войны и мира, любая неправильная оценка собственных сил или сил оппонента грозит вылиться в нечто серьезное.

В заключении «Экономист» язвительно резюмирует: Трамп считает себя сверхталантливым переговорщиком, изо всех сил стремящимся сделать Америку сильнее. Но в отношениях с Европой, как, впрочем, и со всем остальным миром, он существенно недооценивает масштаб того, что он рискует потерять в этой гонке.