Раскол по обе стороны Атлантики: как это видят англичане 

Журнал «Экономист» (Economist) обращается к самой на сегодняшний день чувствительной теме отношений внутри западного альянса, который, согласно солидарному мнению британских экспертов, переживает не лучшие времена. И этот кризис беспокоит и Европу, и США, да и остальной мир.
Америка наравне с другими странами принимала активное участие в судьбе послевоенной Европы. В конце 1940-х — начале 1950-х при посредничестве США был подписан договор, заложивший основы для будущего Европейского Союза. Кроме того, в это же время при содействии Америки был сформирован Североатлантический Альянс НАТО, военный блок, впоследствии одержавший победу в холодной войне. Принимая данные решения, США частично руководствовались гуманитарными принципами, но преимущественно действовали в собственных интересах. Так как Америка, по сути, оказалась против своей воли втянутой в две мировые войны, она стремилась положить конец соперничеству Франции и Германии, воздвигнув нерушимый заслон от советской угрозы. После распада СССР в 1991 году, альянс способствовал утверждению западной демократии в недавно обретших независимость странах Восточной Европы.
Авторы статьи констатируют, что сегодня в отношениях между США и Европой усугубляется раскол. Настроение, которое царило в стане союзников перед саммитом НАТО в Брюсселе, который прошел 11 и 12 июля 2018 года, британцы характеризуют, как «отвратительное». Президент Дональд Трамп обвиняет европейцев в умышленном неисполнении взятых на себя обязательств и нежелании делать свою долю работы, а европейцы предъявляют, дескать, американскому лидеру обвинения в «ужасающем варварском поведении». На саммите же в Хельсинки, напротив, Президент США демонстрирует российскому Президенту, куда большее уважение, чем своим непосредственным союзникам.
Еще до саммитов, британские эксперты выражали мнение, что даже в случае, если оба эти саммита пройдут без существенных противоречий, союзникам все равно не избежать разногласий, проистекающих из разницы в приоритетах, несовпадения во взглядах и конфликта политических систем. Что в результате и произошло. Стало совершенно очевидно, что альянс западных стран действительно переживает кризис, и это вызывает обеспокоенность у всех на Западе.
«Экономист» рассуждает: напряженность в отношениях — нередкое явление, внутри любых коалиций, но растущие противоречия в западном блоке обусловлены ошеломляющим числом проблем. Эксперты замечают, что Трамп и его генералы буквально «приходят в бешенство от поведения многих стран-членов НАТО, которые не спешат с соблюдением своего обязательства по увеличению расходов на оборону до двух процентов ВВП к 2024 году». Американские консерваторы склонны осуждать европейцев за их поддержку ядерной сделки с Ираном (от участия в которой отказался Трамп) и, по их мнению, предвзятую политику властей ЕС по отношению к Израилю. Обозреватели «Экономиста» без политесов и вежливых фраз пишут, что высокопоставленные политики из обеих американских партий считают, что в свете неуклонно растущего потенциала азиатских экономик, эти вечно жалующиеся лицемерные европейцы не заслуживают того, чтобы тратить на них свое драгоценное время.
Сам же президент США продолжает сыпать обвинениями в адрес ЕС, заявляет, что Европейский Союз был создан лишь для того, чтобы использовать США в своих целях, и упрекает Европу за неравные условия торговли. Правда, как с горечью констатируют британские аналитики, единства нет и внутри самой Европы. В Италии к власти пришла новая популистская коалиция, поддерживающая курс на сближение с Путиным. Того же придерживается и Турция, член НАТО (но не ЕС), которая явно игнорирует либерально-демократические ценности, объединяющие членов блока. Эксперты с пессимизмом отмечают, что худшее может быть впереди. Британцы не исключают даже того, что в случае победы лейбористов на выборах в Великобритании, лидер партии Джереми Корбин (Jeremy Corbyn), последовательно выступающий против милитаризации западных стран, станет относиться к Америке с недоверием, и может попытаться вывести Соединенное Королевство из состава НАТО.
Эксперты «Экономиста» уверены, — альянс западных стран необходимо спасать, поскольку в опасных условиях современного мира, где все большее влияние приобретает авторитаризм, НАТО может стать настоящим оплотом безопасности и бастионом демократических ценностей. Однако, у альянса нет богоданного права на выживание, и организация должна постоянно и последовательно доказывать свою необходимость для мира. Вопрос лишь в том, как это следует делать.
Британцы считают, что альянсу не нужно усложнять собственную работу. Европейцы должны всеми силами противостоять инстинктивному желанию президента Трампа сваливать в одну кучу вопросы торговли и безопасности. Такая неразборчивость лишь сделает Запад более уязвимым перед лицом внешней угрозы и менее благополучным в финансовом отношении.
Кроме того, сторонники альянса не должны чураться здорового прагматизма. И это значит, что им нужно будет «раскошелиться». Можно понять логику господина Трампа, когда он жалуется на такие страны, как Германия и Италия, потратившие на оборону лишь 1,2% и 1,1% от своего ВВП в 2017 году. И американский президент мог бы продолжить свою мысль. Незначительные расходы на оборону для многих стран кажутся благом — так, приблизительно третья часть всего военного бюджета Бельгии эквивалентна расходам правительства страны на пенсионные выплаты. Однако Европе все равно, мол, необходимо тратить куда больше средств на военные разработки и закупку техники.
Для союзников США, пишут эксперты, приверженность прагматизму может также означать и соблюдение своих обязательств. Сотрудничество в таких сферах, как информационная безопасность, повысит значимость блока в глазах американцев. Британцы уверены, что НАТО необходимо продолжать вырабатывать более эффективные ответные меры на тактику дезинформации и скрытного проникновения на вражескую территорию, использовавшуюся Россией в Крыму и на Востоке Украины.
«Экономист» делает вывод из своих рассуждений: прагматизм подразумевает необходимость держаться всем вместе. В ходе переговоров по Брексит, ЕС продемонстрировал решимость исключить Великобританию из оборонных структур союза, поскольку та более не является его членом. Принимая во внимание опыт участия Великобритании в вооруженных конфликтах, ее военную промышленность и разведывательные службы, подобное решение идет во вред всему Евросоюзу. Страны ЕС, напротив, должны сохранять тесную связь с Великобританией. Этого можно добиться, реализовав, например, предложение французской стороны о создании т.н. Европейской Инициативы Интервенции (ЕИИ) — группы вооруженных сил, способной действовать в условиях военного кризиса. В прежние времена Америка рассматривала бы реализацию такого плана как угрозу существования НАТО. Но сегодня этот план послужил бы своего рода необходимой гарантией и символом того, что Европа готова принять на себя более ответственную роль.
Британцы считают борьбу за умы чуть ли не главным фронтом. Речь идет об идеологической борьбе. Если бы сегодня НАТО и ЕС не существовали, то они бы уже не были созданы никогда. После распада Советского Союза уменьшилось ощущение угрозы, но вместе с тем возникли и барьеры, препятствующие сотрудничеству традиционных союзников. Однако это не делает трансатлантический альянс «архаичным», как некогда выразился Трамп. По мнению авторов статьи, союзники, которые есть у США — неоценимое преимущество для страны и, якобы, предмет зависти таких стран, как Россия и Китай.
«Экономист» утверждает, что обеспечение безопасности не утратило своей актуальности. Россия, безусловно, не Советский Союз, но как держава, которая утрачивает свое прежнее величие, страна ощущает угрозу извне. Россия модернизировала свои вооруженные силы и готова к их развертыванию. Поддержка европейской демократии, как считают британцы, остается приоритетом. По мере того, как авторитаризм, в британском представлении, укрепляет свои позиции в Польше и Венгрии, ЕС и НАТО должны приложить усилия, чтобы остановить продвижение этой идеологии. И в этом проявляется очевидное преимущество от сотрудничества Европы с Америкой: США могут демонстрировать свою силу на мировой арене, используя предоставленные европейскими партнерами базы, войска и обычно опираясь на дипломатическую поддержку властей стран ЕС.
Эксперты предупреждают, — НАТО куда более хрупкое образование, чем считает Трамп. Одним из главных принципов организации является обещание считать нападение на одного из членов альянса нападением на весь блок. Враждебное и неустойчивое отношение президента США к Европе подрывает данное обещание. Одной из причин этому может являться пренебрежение Трампа идеей о том, что небольшие страны имеют те же самые права, что и крупные государства. За размолвкой в отношениях США и Европы внимательно наблюдают в Азии и в Кремле. Чем больше господин Трамп издевается над собственными союзниками, тем сильнее в мире будут сомневаться в гарантиях безопасности, которые способна предоставить Америка другим государствам. И так как великие державы соревнуются между собой на грани войны и мира, любая неправильная оценка собственных сил или сил оппонента грозит вылиться в нечто серьезное.
В заключении «Экономист» язвительно резюмирует: Трамп считает себя сверхталантливым переговорщиком, изо всех сил стремящимся сделать Америку сильнее. Но в отношениях с Европой, как, впрочем, и со всем остальным миром, он существенно недооценивает масштаб того, что он рискует потерять в этой гонке.