Первый международный конгресс молодых парламентариев пройдёт в Москве 

Форум соберёт представителей молодёжных парламентов из 40 стран, рассказала «Парламентской газете» глава Молодёжной общественной палаты при Госдуме Мария Воропаева.
«Первый международнй конгресс молодых парламентариев пройдёт в октябре в Москве, мероприятие соберёт представителей молодёжных парламентов не менее чем из 40 стран мира. С ними мы обсудим реализуемые нами проекты, узнаем об их идеях, поделимся опытом», — сказала Воропаева, напомнив, что инициатива о проведении форума принадлежит главе думского Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаилу Дегтяреву. Кроме того, Воропаева отметила, что на международном конгрессе молодых парламентариев будущие законодатели намерены обсудить возможность создания объединения, которое бы работало на систематической основе. «Создание Ассоциации молодёжных парламентов позволит реализовывать инициативы молодёжи не только в одной стране, но и по всему миру», — сказала Воропаева.