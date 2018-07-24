Жара и сильный ветер: ситуация с пожарами в Греции выходит из-под контроля

Сильнейшие природные пожары бушуют в Греции . Количество жертв уже достигло 49 человек. Почему в этом году пожары на юге Балкан обрели такой масштаб?

Ключевую роль сыграла погода: в последние дни в Греции стоит 40-градусная жара, огонь быстро распространяется по территории из-за сильного ветра. Поэтому, как сообщили греческие власти, ситуация и вышла из-под контроля.

Греция не первый раз страдает от крупных пожаров в разгар лета. Сказываются сразу несколько неблагоприятных факторов, прежде всего, — климат и география. Греция, особенно южная, отличается тёплым и сухим климатом. Кроме этого, на юге страны расположены холмы и невысокие засушливые горы и плоскогорья. К середине и концу лета растения и кустарники, растущие на них, выгорают от палящего солнца. В такой ситуации даже одна непотушенная сигарета может привести к масштабному пожару, а ветер, который дует с моря, моментально разносит огонь на десятки километров.

Лето в Греции, как правило, — самый сухой и жаркий сезон. Но, если посмотреть на цифры, то видно, что в этом году июнь и июль выдались необычайно дождливыми. В частности, в Афинах месячные нормы осадков оказались превышены почти в 4 раза. При этом надо учитывать, что, например, в июле дождь, хоть и необычайно сильный, отмечался лишь один раз — 8 числа, то есть почти две с половиной недели назад.

А вот температура значительно превышает средние многолетние значения. По статистике, дневной максимум июля равен 31 градусу. Но уже 4 числа было зафиксировано значение плюс 36,6, а с началом третьей декады месяца столбики термометров уверенно превышают отметку плюс 35. При этом жара сопровождается сильным ветром, который днем в порывах усиливается до 25 метров в секунду.

Сегодня Балканы оказались на периферии обширной депрессии, которая захватила не только все Восточное Средиземноморье, но и южную половину Европейской России

Причем, если на территорию нашей страны поступают очень теплые воздушные массы, то на территорию Греции начал распространяться более прохладный воздух, который ослабит жару. В дальнейшем, подчиняясь воздушным потокам, фронтальные разделы будут отступать к юго-западу, так что на юге Балкан активизируются процессы конвекции, а значит возрастет вероятность грозовых ливней.

На интерактивной карте видны гряды дождевых облаков, накрывающие среднее течение Волги и Дона, а также Причерноморье и север Балканского полуострова. Им соответствует яркий белый цвет. Над Грецией рано утром облаков еще не было. Но во второй половине дня, когда включатся процессы конвекции, и здесь появятся яркие белые пятна.

По расчетам, сегодня в Афинах может прогреметь гроза, и будет не выше +31. Завтра обойдется без осадков и около +32.

Во второй половине рабочей недели вновь возрастет вероятность ливней и гроз. С одной стороны, они могут помочь в тушении пожаров в регионе, но с другой — дожди, скорее всего, будут носить точечный и кратковременный характер, сопровождаясь сильным порывистым ветром, а значит — пожароопасная обстановка все равно останется сложной.