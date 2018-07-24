В Саратове ограничено движение по Трофимовскому мосту

Буквально месяц назад саратовские активисты проводили рейд по дорогам города, на которые поступали жалобы от жителей. Именно состояние проезжей части на Трофимовском мосту вызвало огромное количество нареканий. Тогда заместитель председателя комитета дорожного хозяйства заявил, что в этом году планируется только ямочный ремонт объекта. По словам, Сергея Кузнецова , по итогам проведенного обследования, дорожному покрытию здесь необходим капитальный ремонт.

В связи с работами на Трофимовском мосту ввели ограничение движения транспорта по крайним полосам. На основе полного анализа конструкций было рекомендовано ограничить нагрузку на опоры. Машинам весом более 20-ти тонн запрещено заезжать на путепровод.

На данный момент разработана временная схема организации дорожного движения. Также в этом году будет заказан проект полной реконструкции моста, к ремонту планируется приступить в следующем году.