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Река Амур подтопила пути к пропускному пункту на границе России и КНР
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Река Амур подтопила пути к пропускному пункту на границе России и КНР 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Пути к пассажирскому терминалу пункта пропуска китайского города Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, оказались подтопленными. В связи с этим в ближайшие дни запланировано использовать временные схемы по принятию пассажирских судов, сообщает во вторник пресс-служба правительства Амурской области.
«На территории КНР остаются подтопленными пути к пассажирскому терминалу пункта пропуска. В этой связи китайская сторона возвела временные сооружения-дорожки для перехода от причальной инфраструктуры и обратно. По предварительным прогнозам, в ближайшие дни использование временной схемы по обработке пассажирских судов будет продолжено», — говорится в сообщении.
По информации диспетчера «Пассажирского порта Амур АССО», в связи со сложившейся обстановкой сбоя в расписании российских судов нет, но при планировании поездок ситуацию лучше уточнять предварительно.
По информации Амурского гидрометцентра, во вторник на 12:00 по местному времени (06:00 мск) уровень Амура стал ниже на два сантиметра и равен 659 см. «Неблагоприятное явление» отмечается при достижении отметки 700 см, «опасное явление» — 800 см. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Благовещенск — единственный административный центр субъекта РФ, расположенный непосредственно на государственной границе — напротив него находится китайский город Хэйхэ, их разделяет река Амур. В областном центре проживают около 225 тыс. человек.
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