Николай Гаврилович Чернышевский: 190 лет со дня рождения автора первого в России бестселлера

В СССР он считался писателем первой величины, его роман «Что делать?» был образцово-показательным произведением для 1/6 части суши. Так кто же такой Чернышевский — великий писатель или проповедник новых времён?

Родился Николай Гаврилович 24 июля в Саратове в семье священника. Был пытливым юношей, обгоняющим сверстников в развитии. Поначалу пошёл по стопам отца, но среда духовенства ему была чужда. И в 1848 году молодой человек отправился в Петербург на словесное отделение философского факультета. И, если раньше Чернышевского преимущественно волновали филология и словесность, то теперь для него открылся мир социальных наук. Ему были близки теоретики французского утопического социализма и позитивизм Гегеля. Так Чернышевский вошёл в круги прогрессивной молодёжи, которых восхищала его фантастическая трудоспособность и любовь к самообразованию. Окружение молодого писателя — петрашевцев — многие современники тогда звали "коммунистами" . Далеко не все они являлись сторонниками революции, но тем не менее все были демократически настроены. Фото: twitter-com.aurebeshtranslator.net. Собрание петрашевцев.

Чернышевский оказался радикальнее многих своих товарищей, и когда в 1851 году будущий писатель начал преподавать в Саратовской гимназии, он целенаправленно распространял революционные идеи. Однако преподавательская деятельность Чернышевского длилась недолго. 1853 год ознаменовался для него женитьбой, первыми публикациями и возвращением в Петербург. Там, познакомившись с Некрасовым, Чернышевский стал сотрудничать с либеральным журналом «Современник». В этот же период он знакомится со студентом Добролюбовым. Сойдясь с ним во взглядах, Добролюбов приходит в «Современник». Теперь ни много ни мало статьи Чернышевского (как стихи Некрасова и статьи Добролюбова), по мнению царской цензуры, потрясали самые основы монархической власти, у которой журнал оказался «под прицелом». Дальновидный Некрасов из-за болезни покидает страну, передав правление своим детищам — Чернышевскому и Добролюбову. Фото: prosvetcult.ru. Чернышевский и Добролюбов.

Получив в свои руки столь значительный рычаг над умами и сердцами публики, идейно заострённые соратники стали проповедовать в нём свои взгляды на будущее страны и творческий метод. Часть авторов покинула издание, что вызвало у писателей недовольство. Журнал всё больше и больше подыгрывал революционным кружкам, воспринимая новые произведения с идейной точки зрения или же напротив вне какой-либо идеологии. Отмена крепостного права, резкий протест у Чернышевского и его окружения, студенческие бунты, к которым он имеет непосредственное отношение как вдохновитель и, частично, организатор. Власти закрывают «Современник» на 8 месяцев. За Чернышевским ведётся слежка и, когда Герцен, долгое время, находящийся в эмиграции, в письме предлагает издавать журнал за границей, это служит формальной причиной для ареста Чернышевского. 7 июля 1862 года он был лишен свободы и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Там писатель девять дней голодает (впервые в истории русской тюрьмы и ссылки Чернышевский применил голодовку как форму протеста против бесчеловечного отношения к заключенному), но это не главное. Именно там он начинает писать роман «Что делать?». Фото: culture.ru. Роман Чернышевского «Что делать».

Роман заключенного XIX века укоризненно смотрит на циничного читателя века XXI. Хочется спросить: что делать с романом «Что делать?»? Можно ли поверить, что автор книги «Москва и москвичи» Владимир Гиляровский сбежал после прочтения главной книги Чернышевского в бурлаки на Волгу? Теперь едва ли. Нам лучше всего взглянуть на него сквозь призму того, о чем мечтали люди примерно полтора века назад. В книге есть подзаголовок — «Из рассказов о новых людях» и, как ни странно, там обозначена дата появления «новых людей»: 11 июля 1856.

Можно почти с уверенностью сказать, что человек в заключении написал утопию о том времени, наступления которого он страстно желал, когда его революционные мечты, наконец, исполнятся. Но «новых» людей ещё не было, они, по сути дела, даже не зарождались, это с горечью констатировал даже друг писателя Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?». Тем временем роман каторжанина вышел в журнале «Современник» (1863, № 3-5). В обществе он вызвал горячую волну, вот как об этом писал Лесков: «О романе Чернышевского толковали не шёпотом, не тишком, — но во всю глотку в залах, на подъездах, за столом г-жи Мильбрет и в подвальной пивнице Штенбокова пассажа. Кричали: „гадость“, „прелесть“, „мерзость“ и т. п. — все на разные тоны…» Фото: deduhova.ru. Чернышевский в заключении.

У романа были действительно фанатичные последователи, во всём солидарные с идеальным миром Чернышевского. А, между прочим, Николай Гаврилович, не говоря о революции и революционерах, напрямую постоянно и недвусмысленно намекает на них в строках своего произведения. И это создаёт в обществе ещё больший ажиотаж, так же как образ эмансипированной Веры Павловны в патриархальной царской России

Пока вокруг вопроса «что делать?» бушевали страсти знаменосец предстоящей революции отправился на публичную «гражданскую казнь». Она заключалась в том, что 18 мая 1864 Чернышевскому на эшафоте объявили приговор — семь лет каторжных работ и вечное поселение в Сибири, он был прикован к позорному столбу, палач сломал над его головой шпагу. Что, по сути, для России, где испокон веков жалеют гонимых, сделало из автора тогдашнего «бестселлера» мученика и прижизненного идола. Его сослали в Сибирь на рудники, где он занимался интеллектуальным трудом и писал новый роман пролог. В 1889 он получил позволение вернуться на родину в Саратов и в том же году скончался. Его похороны превратились в демонстрацию, если не нового человека, то того, кто стремился им стать. «Новых людей» набралось много, по сути дела, колесо предстоящей революции было уже запущенно, и Чернышевский внёс огромный вклад в революционное будущее страны. Фото: newsland.com. Гражданская казнь Чернышевского.