Ещё
Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пожары на популярном у россиян курорте унесли десятки жизней 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Около 50 человек погибли на курортах в Греции из-за сильнейших пожаров, которые вспыхнули в регионе Аттика. Об этом сообщает CNN.
По словам очевидцев, многим людям пришлось прыгать в воду, чтобы спастись от огня. «К счастью, рядом было море, и мы все кинулись в него. Пламя обжигало наши спины все время, что мы бежали к воде», — поделился житель деревни Мати Костас Лаганос. «Это напомнило мне извержение вулкана в Помпеях. Просто ужасно», — добавил он.
Береговой охране удалось эвакуировать уже более 700 человек, убежавших от пожаров на пляж. Премьер министр Греции Алексис Ципрас призвал местных жителей бросить свое имущество и бежать дальше от огня. «Мы должны сохранять спокойствие и постараться спасти самое ценное, что у нас есть — свою жизнь», — заявил он.
В июле полутораметровое цунами обрушилось на пляжи островов Майорка и Менорка в Испании. В результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными. Также мощный поток воды порвал тросы, которыми был привязан исторический парусник, используемый правительством Майорки.
Последние новости
В ДНР вынесли смертный приговор Трамп пообещал стать злейшим врагом Путина Придумана новая причина для увольнения россиян
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест55
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий107
Оксана Шачко оставила предсмертную записку79
Что осталось за кадром страшной пытки в колонии98
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков103
Видео
01:45
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
05:16
На кайфующем от войны Пашинине поставили крест
Общество
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение