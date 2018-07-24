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Мособлдума может утвердить в августе штраф за отказ бороться с борщевиком на участках
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Мособлдума может утвердить в августе штраф за отказ бороться с борщевиком на участках 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московская областная дума на внеочередном заседании в августе рассмотрит законопроект, предусматривающий введение штрафов для собственников земли в Подмосковье, которые не борются с борщевиком на своих территориях. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе регионального парламента.
В Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, из регионального бюджета также выделено более 54 млн рублей на субсидии физическим и юридическим лицам, которые самостоятельно уничтожают борщевик Сосновского на своих территориях.
"Законопроект об установлении ответственности за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком будет рассмотрен Мособлдумой на внеочередном заседании в августе. Общая площадь земель, пораженных борщевиком — более 32 тысяч га, это очень серьезная цифра, и залог успешного решения этой проблемы — системная и слаженная работа всех отраслей и ведомств. Но одних только действий властей здесь недостаточно — необходима максимальная консолидация усилий, в том числе и со стороны предпринимательского сообщества, самих жителей Подмосковья. В законодательном плане тут есть что изменить — в думу от областного министерства сельского хозяйства и продовольствия уже поступил пакет документов, касающийся изменений сразу двух региональных законов: «О благоустройстве в Московской области» и «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», — сказал процитировала пресс-служба спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Он отметил, что проектом закона предлагается закрепить за юрлицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязанность бороться с борщевиком на участках, находящихся в их собственности или пользовании. В случае неисполнения этой обязанности будет предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 20-50 тыс. рублей, для юрлиц — 150 тыс. — 1 млн рублей.
"Также будут установлены и основные требования — как, какими методами и инструментами допустимо проводить борьбу с растением и профилактику его дальнейшего распространения", — пояснил Брынцалов.
Борщевик — ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи.
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