Суметь вовремя взять паузу

Согласование проектов благоустройства с жителями — обязательная составляющая нашей работы.

Мы уже давно руководствуемся правилом, что только сами москвичи знают, чего именно не хватает их двору, какие малые формы будут ими наиболее востребованы. И неважно, дело касается обустройства детской площадки или озеленения двора. А ведь много лет назад для людей оставалось загадкой, какие именно работы ведут под их окнами и к чему все это приведет.

Как правило, чтобы составить проект, прийти к общим решениям, мы проводим встречи в управе района, создаем чаты с жителями в мессенджерах. Обсуждения объектов, к которым приступаем летом, начинаются еще осенью, поскольку на проработку всех вопросов требуется много времени. А сейчас лето, и большинство встреч проходит непосредственно на местах.

К вопросу согласования мы подходим очень трепетно. Вплоть до того, что назначаем их в вечернее время, чтобы жильцам было удобно. Ведь кто-то работает, другие разъезжаются днем по своим делам. А принять решение малочисленной группой — большая ошибка. Потому что потом могут возникнуть конфликты не только между управой и жителями, но и между самими соседями, которые начинают выяснять, кто и почему принял такое решение, не согласовав с остальными. Таких ситуаций мы стараемся не допускать. Но все же преимущество на стороне тех жителей, которые с самого начала прошли с нами все этапы согласования. Обсуждать проекты и ход работ приходят старшие по домам и просто неравнодушные люди. Мы рады всем. Жители общаются между собой, высказывают мнения, делятся задумками и находят компромиссы. Иногда идею одного человека дополняет другой, в чем-то помогают специалисты, которые понимают, что можно воплотить в жизнь на данной территории, а от каких предложений лучше отказаться.

Сейчас самый разгар сезона благоустройства, поэтому в день могу провести несколько встреч. Сложные конфликтные ситуации случаются нечасто. В таких случаях порядок действий всегда один — встречаться и обговаривать еще раз. Только конструктивный и информативный диалог поможет найти компромисс. Передо мной как перед главой управы стоит задача учесть и удовлетворить желание каждого. Это не всегда возможно, к сожалению. Потому что бывает, что одни хотят площадку для выгула собак, а другие — нет. Приходится искать оптимальное место ее расположения, прислушиваться и к владельцам питомцев, и к людям старшего поколения, и к семьям с детьми. Обговаривать каждый шаг, объяснять, почему это нужно, почему это важно для людей и для района в целом. Любое действие просчитываем до мелочей. Если эмоции берут верх и начинаются размолвки — берем паузу, чтобы все могли успокоиться и еще раз обдумать. Ведь мы стараемся найти понимание у людей, а не принудить или навязать свою позицию. Наверное, можно сказать, что в какой-то степени сотрудники управы выступают в качестве психологов.

А недавно был спор между жителями одного из дворов по улице Гиляровского — часть людей хотят видеть на детской площадке забор с острыми пиками, другие категорически против. Здесь обращаемся к закону — небезопасных элементов на игровых площадках быть не должно.

Многие предложения, кстати, поступают к нам через соцсети. На просторах интернета мы активно информируем горожан обо всех мероприятиях и изменениях в районе. Если видим, что у жителей в комментариях возникает много вопросов по объекту, приглашаем их и представителей организации, которая реализует проект, в управу, чтобы обо всем можно было поговорить и найти ответы на все волнующие вопросы. В большинстве своем и негативные мнения возникают на почве именно недостаточного информирования.