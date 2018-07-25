Глава управы провел ряд встреч с жителями района

Глава управы района Дмитрий Башаров 23 июля провел три встречи с жителями района, проживающими по следующим адресам: улица Гиляровского, дом 10; улица Щепкина, дом 5; улица Троицкая, дом 10.

— Основной темой обсуждения на собраниях стало благоустройство территории. Жители задали свои вопросы и указали на недочеты и проблемы. Их обращения взяли на рассмотрение, — проинформировал глава на своей официальной странице в социальных сетях.

Отметим, что кроме Дмитрия Башарова, на встрече присутствовали представители управы и заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Любовь Сомова.