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Сенатор рассказал о планах Минстроя повысить плату за услуги ЖКХ
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Сенатор рассказал о планах Минстроя повысить плату за услуги ЖКХ 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минстрой готовит постановление, которое может увеличить расходы на оплату ЖКХ как минимум на 1,5 тысячи рублей. Как сообщил сенатор Максим Кавджарадзе, это может произойти за счёт того, что на жителей многоквартирных домов возложат обязанность по созданию условий для борьбы с терроризмом.
Он сообщил, что проект постановления Минстроя возлагает на физлиц полномочия по противодействию и профилактике терроризма. При этом документ утверждает требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов. Это, в том числе, инженерные требования при проектировании, а также системы охран, сигнализации, обязательный обход домов и т.д.
«Всё это — за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, то есть, теперь в системе ЖКХ появится новый вид оплаты. По расчётам специалистов, это как минимум 1500 рублей в месяц», — сообщил Максим Кавджарадзе.
Парламентарий предложил, чтобы Минстрой отчитался перед палатой регионов по данному вопросу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко согласилась с тем, что сенаторам надо предметно разобраться с этой тематикой и представить информацию к сентябрю этого года.
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