Сенатор рассказал о планах Минстроя повысить плату за услуги ЖКХ

Минстрой готовит постановление, которое может увеличить расходы на оплату ЖКХ как минимум на 1,5 тысячи рублей. Как сообщил сенатор Максим Кавджарадзе , это может произойти за счёт того, что на жителей многоквартирных домов возложат обязанность по созданию условий для борьбы с терроризмом.

Он сообщил, что проект постановления Минстроя возлагает на физлиц полномочия по противодействию и профилактике терроризма. При этом документ утверждает требования к антитеррористической защищенности многоквартирных домов. Это, в том числе, инженерные требования при проектировании, а также системы охран, сигнализации, обязательный обход домов и т.д.

«Всё это — за счет средств собственников помещений многоквартирных домов, то есть, теперь в системе ЖКХ появится новый вид оплаты. По расчётам специалистов, это как минимум 1500 рублей в месяц», — сообщил Максим Кавджарадзе.