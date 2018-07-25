Из-за антитеррористических требований к жилым домам вырастут тарифы ЖКХ

Минстрой разработал требования антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов. Это в свою очередь может привести к увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РБК.

В представленном Минстроем документе сказано, что порядок финансирования мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании.

Дома будут разделены по степени угрозы совершения терактов. По мнению экспертов, мероприятия по установке дополнительного оборудования и других средств защиты будут финансироваться самими жителями.

Определять категорию дома и проверять выполнение требований будет специальная комиссия из представителей местного органа Федеральной службы войск нацгвардии, МЧС и представителей управляющей организации дома или товарищества. Ответственность за невыполнение несут и члены комиссии, и жители дома (или управляющая организация). Какое наказание грозит за несоблюдение требований, неизвестно.

В отношении каждого дома в соответствии с категорией устанавливается перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты. Собственники квартир в домах первой категории должны будут установить системы охранной и тревожной сигнализации и системы охранного освещения, домофоны или кодовые замки. В домах первой и второй категорий нужно будет организовывать обход и осмотр дома, в том числе автостоянок. В том числе действуют общие правила: ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также информирование жителей о способах защиты и порядке действий при угрозе теракта.

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