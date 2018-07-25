Ещё
Из-за антитеррористических требований к жилым домам вырастут тарифы ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за антитеррористических требований к жилым домам вырастут тарифы ЖКХ 

Эхо Москвы 49 минут назад
Минстрой разработал требования антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов. Это в свою очередь может привести к увеличению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщает РБК.
В представленном Минстроем документе сказано, что порядок финансирования мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности дома утверждается собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании.
Дома будут разделены по степени угрозы совершения терактов. По мнению экспертов, мероприятия по установке дополнительного оборудования и других средств защиты будут финансироваться самими жителями.
Определять категорию дома и проверять выполнение требований будет специальная комиссия из представителей местного органа Федеральной службы войск нацгвардии, МЧС и представителей управляющей организации дома или товарищества. Ответственность за невыполнение несут и члены комиссии, и жители дома (или управляющая организация). Какое наказание грозит за несоблюдение требований, неизвестно.
В отношении каждого дома в соответствии с категорией устанавливается перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защиты. Собственники квартир в домах первой категории должны будут установить системы охранной и тревожной сигнализации и системы охранного освещения, домофоны или кодовые замки. В домах первой и второй категорий нужно будет организовывать обход и осмотр дома, в том числе автостоянок. В том числе действуют общие правила: ограничение доступа в подвал, на крышу и чердак многоквартирного дома, а также информирование жителей о способах защиты и порядке действий при угрозе теракта.
Это неполный текст новости
Эхо Москвы: последние новости
Максим Решетников поручил провести проверку школы в Краснокамске С сегодняшнего дня пермяки смогут официально покупать товары в интернет-магазине ИКЕА Уполномоченный по правам ребенка нашла опасные конструкции в пермском парке Горького
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом157
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина209
Таджикистан направил ноту России114
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны239
Свои против своих: как Су-27 сбивали МиГ-2911
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение