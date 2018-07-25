Эксперт раскритиковал инициативу Минстроя по защите жилых домов от террористов

Министерство строительства разработало требования к антитеррористической безопасности жилых домов. Проект постановления правительства предусматривает ввод правил защиты, которые уже приняты в социальных объектах, а также в местах массового скопления людей.

В документе говорится, что все жилые дома в России будут разделены на три категории по степени потенциальной террористической атаки, а также описываются необходимые меры по обеспечению безопасности, сообщает РБК.

В частности, к первой группе будут отнесены здания, которые находятся в муниципальных округах, где за последние три года было совершено или предотвращено более четырех терактов, а число возможных пострадавших превышает одну тысячу человек. Во вторую группу попадут дома, которые расположены в округах, где за последние три года было предотвращено или совершено от двух до трех терактов. К третьей категории будут отнесены все оставшиеся дома.

В зависимости от того, к какой группе относится дом, будут разработан свой перечень мер безопасности. Однако некоторые пункты будут одинаковы для всех. Это ограничение доступа в подвалы, на крышу и чердак, а также своевременное информирование людей о способах защиты и порядке действий при угрозе совершения теракта.

В документе также прописано, что в домах, которые попали в первую группу должны появиться системы охранной и тревожной сигнализации, системы охранного освещения, обязательно должны быть установлены домофоны или кодовые замки. Кроме того, в домах первой и второй групп, должны будут проводиться обход и осмотр дома, а также инженерных систем и ближайших к дому парковок.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин считает, что эта инициатива Минстроя «ненужная», так как в России есть более важные, но в то же время не решенные вопросы, касающиеся жилищного фонда.

— По моему мнению, существуют инициативы важные, в то же время Минстрой рождает и ненужные инициативы, то есть он берет количеством. Дело в том, что вопросы антитеррористической безопасности в многоквартирных домах — это не отдельный вопрос. У нас есть вопрос безопасности многоквартирных домов, которые включают в себя вопросы техногенного характера и криминального характера, к которым относится вопрос антитеррористический безопасности. Речь идет о контроле всех пространства, технические этажи, чердаки подвалы и так далее, для того чтобы там присутствовала сигнализация. В соответствии с действующим законодательством без всяких специальных мер в каждом многоквартирном доме должна быть противопожарная система. Но проблема заключается в том, что при строительстве многоквартирных домов на протяжении 20 лет, несмотря на требования законодательства о противопожарной безопасности, большинство домов сдается с неработающими системами. То есть у нас получается, что мы не решили одну важную задачу, когда мы строим большие высотные дома: пути эвакуации, использование горючих строительных материалов при отделке фасадов, лифты неподходящих размеров, куда не помещаются носилки для скорой помощи. То есть у нас есть много недоработок в обычной безопасности противопожарной, технической, санитарной. И Минстрой придумывает еще какую-то безопасность, на которую еще нужны деньги, — считает Константин Крохин.

По мнению эксперта, что бремя налаживания антитеррористической безопасности ляжет на плечи собственников многоквартирных домов. Закупка и установка дополнительного оборудования может отразиться «новой строчкой» в счетах за коммунальные услуги.

— У нас большая часть жилого фонда не оснащена системами безопасности с точки зрения действующих нормативов. Для того, чтобы их реализовать нужны значительные финансовые вложения, которых нет ни у собственников, ни у государства. Эта статистика у МЧС , если вы посмотрите результаты их проверок, вы увидите, что подавляющее большинство жилого фонда не оснащено системами безопасности. То есть предлагается сделать еще какие-то расходы: видеонаблюдение, сигнализация. Деньги-то откуда? Если министерство считает, что ему из бюджета будут выделаться на это все деньги, тогда все понятно. Но к великому сожалению, получается бюрократическая система разрастания согласований, увеличения расходов для собственников. Это может быть в тарифе, это может быть отдельный сбор, — уверен специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ.

Константин Крохин полагает, что инициатива Минстроя надуманная, так как совершенно не соответствует реалиям и тем задачам, которые стоят перед жилым фондом, перед собственниками жилья.

— У нас огромные две проблемы: необоснованные тарифы на коммунальные услуги, которые ежегодно растут, опережая инфляцию, несмотря на падение цен на энергоносители. И вторая проблема — монополизация управления жилым фондом, где вопреки жилищному кодексу, вопреки концепции у нас идет монополизация, увеличение бюрократизма, ухудшение эффективности управления, ухудшение обратной связи. Все это приводи к удорожанию услуг при снижении качества. На сегодняшний день реально террористическая угроза в городах — снизилась, проявлений нет, а если какие-то попытки готовятся, то они раскрываются. И в основном угрозы — в местах скопления людей, в местах проведения массовых мероприятий или на транспортных средствах. То есть в многоквартирных домах этот вопрос снят сейчас практически, в отличие от 1998—1999 годов, когда были взрывы в Москве. То есть на мой взгляд — это не есть большая проблема или угроза. Однако есть проблема пожарной безопасности, когда у нас ежегодно происходят пожары или взрывы газа. Вот это угроза есть. А как ее решать? Необходимо чтобы при сдаче домов, при эксплуатации домов органы пожарного надзора не подписывали фиктивные бумаги, — заключил эксперт.

Проект постановления правительства «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности многоквартирных домов и формы паспорта безопасности многоквартирного дома» был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Публичные обсуждения инициативы завершатся 3 августа.